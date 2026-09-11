Julio Salinas, mantan penyerang Barcelona, mengungkapkan kegembiraannya atas batalnya kepindahan Julian Alvarez ke Barcelona, sembari menegaskan bahwa klub Catalan itu melakukan kesalahan dengan mencoba mendatangkan pemain asal Argentina tersebut.

Salinas mengatakan, dalam kemunculannya di program "Ortega", saat membahas perkembangan terbaru klub Catalan tersebut: "Saya senang dia tidak datang sekarang, dan saya berharap dia juga tidak datang pada Januari. Bagi saya, itu akan menjadi sebuah kesalahan."

Salinas mengakui potensi besar yang dimiliki Alvarez, namun ia menilai bahwa jumlah uang yang siap diinvestasikan Barcelona dalam transfer tersebut terlalu berlebihan, dengan mengatakan: "Dia adalah pesepakbola yang sangat bagus, dan tidak ada yang bisa meragukan kualitasnya, tetapi jumlah uang ini bagi saya tampak berlebihan."

Salinas berpendapat bahwa Barcelona dituntut untuk memperbaiki kebijakannya di bursa transfer, dengan menjelaskan: "Mereka harus sedikit belajar bagaimana membeli dengan lebih baik dan menjual dengan lebih baik."

Mantan penyerang internasional Spanyol itu semakin mempertegas sikapnya, setelah menyebutkan nilai finansial yang siap dibayarkan Barcelona, dengan mengatakan: "Tawaran yang menurut saya diajukan Barcelona, sebesar 130 juta, bagi saya tampak sebagai jumlah yang sangat besar, sangat besar."

Salinas mengungkap transfer yang akan ia coba wujudkan seandainya ia menjabat sebagai direktur olahraga di Atletico Madrid, dengan mengatakan: "Melihat kebutuhan Barcelona, saya akan mencoba mendatangkan Ferran Torres, dan mendapatkan Ferran Torres serta 80 juta euro. Saya akan menganggap itu sebagai kesepakatan yang luar biasa."

Pandangan Salinas bertolak belakang dengan ketertarikan Barcelona pada Julian Alvarez, yang pada akhirnya transfernya tidak terwujud, sementara sang pemain melanjutkan kariernya bersama Atletico Madrid.

Salinas juga memuji peran Raphinha di Barcelona, di luar gol-golnya, di mana mantan penyerang itu menilai bahwa pemain Brasil tersebut merupakan elemen penentu berkat kemampuannya menekan dan menularkan semangat itu ke seluruh anggota tim.

Salinas mengatakan: "Selama Raphinha dalam kondisi baik, perannya di Barcelona bagi saya tampak menentukan."

Ia menjelaskan alasan pentingnya pemain Brasil tersebut, dengan mengatakan: "Raphinha, melalui pressing yang ia lakukan di setiap pertandingan, bahkan ketika skor sudah 5-0, pada akhirnya membuat Lamine Yamal terpaksa melakukan hal yang sama."

Peran penting Raphinha ini juga tampak pada awal musim ini, setelah ia memikul tanggung jawab yang lebih besar, dan membawa Barcelona meraih kemenangan besar atas Feyenoord di Liga Champions dengan dua gol.

Salinas mengejutkan semua orang di akhir pembicaraannya dengan memilih Fabian Ruiz sebagai kandidat pemenang Ballon d'Or, berdasarkan argumen yang jelas, dengan mengatakan: "Fabian memenangkan segalanya dan menjadi pemain yang tak tergantikan."

Mantan pemain Barcelona itu menyoroti gelar-gelar Fabian Ruiz, terutama pentingnya dia bersama timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Dia memenangkan semua gelar bersama Paris Saint-Germain, memenangkan Piala Dunia, memenangkan Liga Champions, dan di atas itu semua ia menjadi pemain yang menentukan di Piala Dunia."

Salinas juga memuji apa yang telah diraih gelandang Spanyol itu setelah menjadi elemen utama dalam sistem Luis de la Fuente, dengan mengatakan: "Perubahan taktik yang dilakukan Luis de la Fuente membuat Fabian, bayangkan, mengungguli Pedri."

Pencalonan ini menempatkan gelandang Spanyol itu dalam lingkaran perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or, yang tahun ini juga menyita perhatian akibat absennya Raphinha dari daftar kandidat.



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