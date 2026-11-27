Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang selamat dari kecelakaan lalu lintas di Spanyol. Mobil mewah striker veteran itu rusak akibat tabrakan di jalan tol saat ia menuju sesi latihan pagi bersama klubnya saat ini, Deportivo A Coruna.

Iklan

Petugas darurat dikerahkan setelah tabrakan di jalan tol pada pagi hari

Menurut Football.London, kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.30 waktu setempat pada Kamis di kilometer 16 jalan tol AP-9, kawasan Piadela di barat laut Spanyol. Saat mengemudikan Ferrari F12 N-Largo berwarna biru kehijauan, Aubameyang menabrak sebuah BMW X1. Mobil tersebut terguling dan kemudian harus diderek.

Petugas Garda Sipil, pemadam kebakaran, dan paramedis mendatangi lokasi. Tidak ada yang mengalami cedera serius, dan seluruh penumpang kedua mobil keluar dengan selamat. Meski mengalami tabrakan, pemain berusia 37 tahun itu melanjutkan perjalanan dengan mobilnya sendiri ke kompleks Cidade Deportiva de Abegondo milik Deportivo dan menjalani latihan sesuai jadwal.

Aubameyang sebut kecelakaan itu hanya membuatnya sedikit terkejut

Setelah menyelesaikan sesi latihan, pemain internasional Gabon itu menegaskan bahwa kecelakaan tersebut hanya membuatnya terkejut sesaat.

"Saya hanya sedikit terkejut," kata Aubameyang. "Hal seperti ini terjadi dalam hidup. Yang terpenting, orang lain yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja, begitu pula saya."

Iklan Iklan

Striker veteran itu tetap bertekad membangkitkan Deportivo

Aubameyang bergabung dengan Deportivo, yang baru promosi, pada Juli dengan kontrak dua tahun hingga 2028, setelah pernah membela Chelsea, menjalani dua periode di Marseille, dan bermain untuk klub Liga Pro Saudi Al-Qadsiah. Berbicara kepada Mirror pada Agustus, ia menjelaskan alasan menolak tawaran lain untuk memimpin kebangkitan klub tersebut.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya COR LaLiga 10.15 BAR Tonton

"Gairah itu masih ada, tentu saja. Kalau tidak, saya akan memilih tantangan lain," katanya. "Saya mendapat beberapa tawaran, tetapi gairah itu masih ada dan saya masih ingin menantang diri sendiri. Saya pikir ini tantangan istimewa untuk berusaha mengembalikan klub ini ke performa terbaiknya.

"Tahun depan akan genap 20 tahun sejak saya memulai karier sebagai pemain profesional dan, sejujurnya, kondisi saya cukup baik. Saya masih bisa memberikan banyak hal dalam sepak bola dan masih memiliki gairah itu. Saya rasa hal ini tidak akan pernah berubah.

Iklan

"Selama tubuh saya mengatakan saya bisa terus bermain, saya akan terus bermain. Tentu saja, jika suatu hari saya merasa tidak bisa memberikan kemampuan terbaik untuk bermain di level tertinggi, mungkin saya akan mengatakan sudah waktunya berhenti. Namun, saat ini saya yakin masih punya beberapa tahun lagi untuk diberikan. Itulah sebabnya saya menerima tantangan di sini, karena saya tahu saya benar-benar bisa membantu. Saya masih bisa mencetak gol, memberikan assist, dan berkontribusi dalam pertandingan."

Pertemuan kembali dengan Barcelona menanti pada Minggu

Karena tidak mengalami cedera dalam kecelakaan pada Kamis, Aubameyang tetap bisa menghadapi mantan klubnya, Barcelona, pada Minggu. Ia meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Barcelona pada 2022, setelah mencetak 92 gol dalam 163 penampilan seusai kepindahannya pada 2018 yang saat itu memecahkan rekor transfer klub. Kini, striker itu ingin membuktikan bahwa ia masih mampu tampil baik menghadapi lawan yang sudah dikenalnya.