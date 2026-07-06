Mantan rekan setim Ronaldo setelah kekalahan telak dari Spanyol: Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang nantinya akan saya sesali

Ricardo Quaresma melontarkan kritik tajam terhadap Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal, setelah tim negaranya gagal melaju melewati rintangan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Spanyol mengalahkan Portugal tanpa balasan berkat gol yang dicetak oleh Mikel Merino pada menit pertama tambahan waktu pertandingan.

Surat kabar Record mengutip pernyataan Quaresma dalam program “Live Mod”, di mana mantan pemain internasional Portugal tersebut menyatakan bahwa timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia tanpa menampilkan performa yang menonjol, bahkan ia menambahkan bahwa sang pelatih sama sekali tidak membuatnya terkesan.

Ia menegaskan: “Bagi saya, segalanya berjalan buruk dari awal hingga akhir. Semuanya berjalan salah. Tidak ada satu pertandingan pun di mana kita bisa mengatakan bahwa kita bermain bagus atau bahwa kita banyak menyerang namun kurang beruntung.”

Dia menekankan: “Bahkan hari ini, kalian menyerahkan pertandingan kepada Spanyol dari awal hingga akhir. Spanyol menguasai seluruh pertandingan, melakukan apa yang mereka inginkan, dan mengendalikan tempo permainan; ketika mereka ingin mempercepat permainan, mereka melakukannya, dan ketika mereka ingin memperlambat permainan, mereka melakukannya, sementara kami di sana tanpa gairah, tanpa kesenangan, dan sangat lambat.”

Mantan pemain Porto, Chelsea, dan Barcelona itu menambahkan: “Lalu, apa-apaan pergantian pemain ini yang tidak saya mengerti... Saya sudah bosan mengatakannya, tapi Martinez tidak pernah membuat saya terkesan. Entah kalian menyukainya atau tidak, saya tidak peduli apakah kalian kecewa atau tidak, tapi kita butuh lebih banyak keseruan di turnamen ini.”

Dia melanjutkan: “Sejak kedatangan Martínez, saya belum pernah melihat tim nasional tampil luar biasa. Itulah kenyataannya. Dia sudah mencoba lima puluh strategi, dan tidak ada satu pun yang berhasil. Buktinya: kami pulang dengan tim yang oleh semua orang disebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah... Tapi yang terbaik sepanjang sejarah dalam hal apa? Apa yang telah mereka menangkan? Kami akan pulang ke tanah air dengan kecewa dan hati yang hancur. Lebih baik saya tidak berkomentar lebih lanjut tentang turnamen ini, kalau tidak, saya akan mulai mengatakan hal-hal yang nantinya akan saya sesali.”

Baca juga: Mengirim pesan terakhir kepada Ronaldo... Martinez mengumumkan kepergiannya dari Portugal

Quaresma melanjutkan: “Harus ada pelatih yang memahami hal ini. Tidak seorang pun boleh meremehkan pelatih, tetapi sosok dan karakter seperti itu harus ada. Saya telah merugikan diri sendiri berkali-kali karena melakukan apa yang terlintas di pikiran saya dan apa yang diminta oleh pertandingan, dan tentu saja ada pelatih yang tidak menyukai hal itu dan mengganti saya. Itu wajar, karena itu pilihan mereka, mereka yang bertanggung jawab. Namun, saya melakukan apa yang diminta oleh pertandingan.”

Dia menambahkan: “Para pemain ini memiliki semangat yang cukup untuk melakukan apa yang diminta pertandingan dari mereka karena tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban mereka. Tidak ada yang akan berkata apa-apa jika mereka gagal, jadi mengapa mereka tidak mengambil lebih banyak tanggung jawab? Apa yang mereka takuti? Tim nasional harus duduk bersama, menentukan apa yang benar dan salah, serta menunjuk pelatih yang memahami hal ini.”

Dengan kehadiran Ruben Diaz juga, Quaresma melanjutkan, “Renato Vega tampil luar biasa, ya? Di lini belakang? Karena ketika dia ingin membangun serangan dari belakang, dia membuat kekacauan besar… Masalah utamanya di sini adalah jelas ada pelatih, tetapi kamu harus mengambil tanggung jawab di lapangan dan menjadi pelatihnya sendiri. Pelatih bisa menghabiskan seluruh minggu untuk berlatih di sisi kiri, tapi pertandingan akan meminta kamu untuk pindah ke sisi kanan, lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menatap pelatih sambil menunggu dia berkata, ‘Tidak, pergilah ke sisi kanan’? Kita sedang membicarakan para pemain di level yang sangat tinggi, yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia.”

Dia menyimpulkan: “Saya tidak bisa menatap pelatih sambil menunggu dia memberi instruksi ke mana saya harus pergi atau tidak. Ada hal-hal di sini yang tidak saya pahami. Lini tengah kami... Pemain-pemain hebat, bakat-bakat luar biasa, tapi mereka sangat lemah di turnamen ini. Lini tengah yang sangat lemah. Serangan lemah, pertahanan goyah... Saya tidak bisa menyalahkan Martinez sendirian karena para pemain juga ikut bertanggung jawab bersamanya, dan mereka tidak menampilkan apa yang seharusnya mereka tunjukkan.”

Baca juga: Memecahkan rekor sejarah... Spanyol mencetak prestasi Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya