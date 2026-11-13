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Adrien Silva, bintang eks timnas Portugal, membuka hatinya kepada Kooora dan berbicara soal sisi-sisi tersembunyi yang mengungkap wajah lain dari kepribadian Cristiano

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Rasa hormat terhadap Ronaldo di dalam timnas tak diragukan, dan Portugal akan berutang padanya selamanya

Cristiano ingin berpamitan kepada para suporter dari dalam lapangan, dan saya tidak yakin ia akan melatih Portugal di masa depan

Ronaldo tidak sombong, dan inilah sisi tersembunyi dalam kepribadiannya

Pemain seperti dia tak bisa digantikan dengan cepat, dan trio inilah yang layak menyandang ban kapten Portugal

Ia bukan beban bagi timnas di tahun-tahun terakhirnya, tetapi irama sepak bola tak mengenal ampun

Sementara timnas Portugal bersiap menjalani laga pertamanya di era pasca-Cristiano Ronaldo, "Kooora" membuka lembaran-lembaran kenangan salah satu mantan rekan paling menonjol sang legenda Portugal, melalui wawancara khusus yang panjang dengan Adrien Silva, gelandang yang berbagi tahun-tahun perjalanan internasional bersama "sang Don", dan meraih bersamanya pencapaian paling berharga dalam sejarah sepak bola Portugal, Piala Eropa 2016.

Wawancara ini hadir beberapa jam sebelum pertemuan Portugal melawan Denmark di UEFA Nations League, yang akan menjadi ujian pertama bagi timnas tanpa kapten bersejarahnya, setelah Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, mengakhiri karier yang membentang lebih dari dua dekade mengenakan kostum timnas negaranya.

Adrien Silva menjalani 26 laga internasional bersama timnas Portugal antara tahun 2014 dan 2018, dan Ronaldo tampil di 16 laga di antaranya, dan ia adalah salah satu anggota generasi yang membawa Portugal meraih gelar Euro 2016.

Silva memulai kariernya bersama Sporting Lisbon, di mana ia berubah menjadi salah satu pemimpin tim, sebelum menjalani pengalaman profesional di Inggris bersama Leicester City, di Prancis bersama Monaco, dan di Italia bersama Sampdoria, di samping sejumlah persinggahan lain di Portugal dan Uni Emirat Arab.

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Dalam kesaksiannya kepada "Kooora", Silva membahas keputusan Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya, sikapnya terhadap kontroversi seputar hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus, serta apakah keputusan pensiun itu bersifat final, di samping masa depan timnas Portugal dan pemain yang paling pas untuk memimpinnya pada fase mendatang.

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Ia juga mengungkap sisi-sisi yang jarang terlihat dari kepribadian Ronaldo di dalam ruang ganti, berbicara tentang caranya memperlakukan para pemain muda, perhatiannya terhadap rekan-rekan dan anggota staf pendukung, serta menjelaskan bagaimana ia memperoleh posisi istimewanya berkat komitmen dan kerja kerasnya, bukan sekadar kebintangannya.

Sebaliknya, ia berhenti pada salah satu momen paling berpengaruh dalam karier mereka berdua: final Euro 2016, ketika Ronaldo meninggalkan lapangan sambil menangis akibat cedera, sementara Silva adalah salah satu pemain yang paling dekat dengannya pada momen-momen itu, dalam sebuah adegan yang terekam kamera.

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Silva kembali, setelah 10 tahun berlalu dari malam bersejarah itu, ke rincian perbincangan yang terjadi antara keduanya, dan dampak keluarnya sang kapten terhadap rekan-rekannya, mengungkap bagaimana air mata Ronaldo berubah dari momen kepedihan menjadi sumber tambahan motivasi bagi Portugal menuju gelar Eropa.

Dan berikut naskah wawancaranya:

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Anda bermain di beberapa liga Eropa dan menjalani berbagai pengalaman di Inggris, Italia, Prancis, dan Portugal sebelum pindah ke Uni Emirat Arab. Pengalaman mana yang paling banyak mengubah Anda, baik secara pribadi maupun profesional, dan adakah keputusan dalam karier Anda yang ingin Anda ambil dengan cara berbeda?

Masa pertumbuhan saya dan tahun-tahun yang saya lalui sebagai kapten di Sporting Lisbon membentuk kepribadian saya, tetapi kepindahan ke Liga Primer Inggris kemudian bermain di Italia dan Prancis memberi saya kematangan taktis dan personal yang luar biasa.

Jika saya bisa mengubah satu hal, itu adalah cara proses kepindahan saya ke Leicester City berlangsung. Bulan-bulan yang saya habiskan di luar lapangan karena 14 detik (setelah penutupan sistem transfer internasional milik FIFA) adalah ujian psikologis yang sangat berat, meskipun hal itu membuat saya jauh lebih kuat secara mental.

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Anda bergabung dengan Leicester setelah gelar bersejarah mereka di Liga Primer Inggris, tetapi Anda merasakan tim di fase yang sangat berbeda dari era peraihan gelar itu. Apa yang telah berubah di dalam klub ketika Anda tiba, dan apakah Anda merasa tim kehilangan sebagian jiwa dan karakter yang kemudian turut menyebabkan degradasinya?

Ketika saya tiba, Leicester memang sedang melewati periode transisi yang wajar setelah meraih gelar. Pencapaian 2016 dibangun di atas kimia yang tak dapat diulang dan di atas hasrat kolektif yang sangat spesifik. Seiring waktu, ekspektasi berubah, beberapa pilar inti pergi, dan klub mulai mencari identitas permainan baru.

Saya tidak akan mengatakan karakter atau ambisi telah hilang, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa Anda bermain di liga paling kompetitif di dunia, dan apa yang diraih Leicester sangat sulit untuk diulang.

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Anda adalah salah satu pemain penting bagi Portugal selama babak gugur Euro 2016 setelah tidak tampil di fase grup. Bagaimana Anda menyikapi perubahan ini secara psikologis, dan apakah saat itu Anda merasa telah membuktikan sesuatu kepada mereka yang meragukan kemampuan Anda?

Dengan ketenangan dan fokus yang besar. Di fase-fase akhir sebuah turnamen internasional, semua orang menjadi penting, termasuk mereka yang ada di bangku cadangan. Pelatih Fernando Santos sangat jelas kepada kami ketika ia berkata: kita akan membutuhkan semua orang.

Ketika kesempatan datang menghadapi Kroasia, saya menyikapinya dengan rasa tanggung jawab, bukan dengan kebutuhan untuk membungkam para pengkritik saya. Di level tertinggi sepak bola, Anda biarkan penampilan di atas lapangan yang berbicara mewakili Anda, dan Anda bekerja demi tim.

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Kita beralih ke topik pensiunnya Cristiano Ronaldo dari tim nasional. Seandainya Anda berada di posisinya, apakah Anda akan mengambil keputusan ini setelah perselisihan dengan Jorge Jesus, ataukah Anda akan memisahkan perselisihan Anda dengan pelatih dari hubungan Anda dengan timnas dan para suporter, lalu melanjutkan hingga Piala Dunia 2030?

Ini adalah keputusan-keputusan yang sangat personal, dan mengandung tingkat kompleksitas pribadi yang luar biasa. Saya mengenal pelatih Jorge Jesus dengan baik, setelah bekerja bersamanya, dan saya tahu profesionalisme serta standar tinggi yang ia tetapkan dalam pekerjaannya.

Ketika kepribadian-kepribadian yang kuat dan sukses seperti ini bertemu, sangat wajar jika ada sudut pandang yang berbeda mengenai jalan ke depan.

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Bagi saya, bukan posisi saya untuk menghakimi keputusan atau berpihak kepada salah satu pihak. Harus ada rasa hormat mutlak terhadap pilihan Cristiano dan kekaguman atas semua yang ia raih dengan kostum Portugal.

Ronaldo berbicara tentang "janji-janji yang tidak dipenuhi" dalam perselisihannya dengan Jesus, sementara sang pelatih membantah bertanggung jawab atas keputusan pensiun itu. Melalui pengalaman Anda di dalam timnas, bagaimana Anda melihat dampak hubungan antara pemain dan pelatih terhadap keputusan sebesar ini, dan mungkinkah keadaan mencapai titik di mana kelanjutan seorang pemain menjadi mustahil, meskipun ia masih mampu memberikan kontribusi?

Dalam sepak bola di level elite, Anda sehari-hari berhadapan dengan tuntutan tertinggi. Para pelatih dan federasi selalu berupaya mengambil keputusan terbaik demi kesuksesan kolektif Portugal, sementara para pemain besar juga memiliki sudut pandang mereka sendiri.

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Ketika dua sudut pandang yang berbeda berbenturan, itu adalah bagian dari olahraga dan tidak mengurangi nilai siapa pun. Hal yang paling penting adalah agar rasa saling menghormati selalu berlaku, di samping pengakuan bahwa setiap orang yang terlibat dalam urusan ini telah memberikan yang terbaik demi sepak bola Portugal.

Apakah Anda meyakini ia sampai pada tahap di mana ia merasa tak lagi mendapatkan posisi yang sama di dalam timnas Portugal, atau bahwa kehadirannya tak lagi disambut sepenuhnya oleh para pemain dan staf teknis?

Cinta dan penghargaan terhadap Cristiano di dalam timnas Portugal akan tetap menjadi hal yang tak terbantahkan, baik di antara rekan-rekannya, staf teknis, maupun seluruh struktur federasi. Yang terjadi adalah perjalanan waktu yang wajar, yang membawa dinamika taktis baru ke tim mana pun di dunia.

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Posisi Cristiano dan rasa hormat yang ia terima sama sekali tak pernah diragukan. Warisannya tak dapat diganggu gugat bagi setiap orang Portugal.

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Ronaldo mengatakan pada Oktober bahwa ia tidak berniat pensiun dari sepak bola internasional dan akan tetap tersedia setelah masa hukumannya berakhir, tetapi ia mengumumkan pensiun tak lama kemudian. Apa yang bisa mendorong seorang pemain dengan mentalitas seperti ini, dan setelah keterikatan yang begitu dalam dengan timnas, untuk mengubah sikapnya secepat itu?

Cristiano adalah pesaing secara alamiah. Ia hidup dan bernapas dengan sepak bola dalam intensitas yang langka, dan ia berpedoman pada hatinya. Ketika seorang olahragawan sebesar ini berpikir dan merasa bahwa momen yang tepat telah tiba untuk menutup satu babak dan membuka jalan bagi babak baru, maka keputusan ini harus dipahami dan dihormati lebih daripada menganalisis waktu persis pengumumannya. Yang akan dikenang sejarah adalah lebih dari dua dekade komitmen penuh bersama timnas Portugal.

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Mengingat hubungan di antara kalian berdua, apakah Anda berbicara dengannya setelah ia mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional?

Kami tidak membicarakan hal ini, tetapi penting untuk memberi Cristiano ruang setelah keputusan sepenting ini, keputusan yang mendapatkan begitu besar perhatian media. Perasaan yang saya bagi dengannya, dan yang dibagi oleh setiap rekan, adalah rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam atas semua yang telah kami raih bersama. Cristiano tahu seberapa besar kasih sayang yang kami simpan untuknya dan posisi unik yang ia tempati dalam sejarah negara kami.

Apakah Anda meyakini bahwa cara kariernya di timnas berakhir tak sepadan dengan besarnya apa yang ia raih untuk Portugal, dan apakah ia layak mendapatkan perpisahan yang berbeda dengan satu laga terakhir di hadapan para suporter negaranya, seperti yang terjadi pada Messi?

Saya yakin semua orang ingin melihat Cristiano berpamitan di atas lapangan, sebagai legenda sebagaimana dirinya, dan mengingat semua yang telah ia lakukan demi Portugal. Saya tak ragu bahwa ia sendiri ingin mengakhiri kariernya di atas lapangan. Tetapi kita tak bisa mengubah apa yang telah terjadi.

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Penghargaan sejatinya terukir dalam ingatan setiap orang Portugal, dalam gelar-gelar yang ia menangkan, dan dalam rasa hormat global yang ia raih untuk sepak bola Portugal.

Di tahun-tahun terakhirnya bersama timnas, apakah ia memberikan kepada Portugal lebih banyak daripada yang ia ambil darinya, ataukah tim terkadang terpaksa menyesuaikan gaya bermainnya di sekitar satu bintang?

Memiliki pemain sebesar Cristiano selalu merupakan keistimewaan bagi timnas mana pun. Selama bertahun-tahun, tim diuntungkan oleh kemampuan luar biasanya dalam mencetak gol. Namun seiring berlalunya tahun, setiap timnas perlu mencapai keseimbangan antara kualitas individu para pemainnya dan keselarasan kolektif.

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Gaya bermain Cristiano berkembang, dan timnas pun harus menyesuaikan diri dengan hal itu, tetapi saya tidak meyakini bahwa itu serta-merta merupakan hal yang negatif.

Apakah Anda meyakini bahwa pensiunnya Ronaldo memang sudah final, ataukah ada kemungkinan ia kembali jika keadaan berubah, baik melalui kepergian Jesus maupun terjadinya perkembangan di dalam federasi sepak bola Portugal?

Cristiano adalah pria dengan keyakinan yang kuat. Jika ia telah mengambil keputusan ini, maka pasti keputusan itu datang setelah pemikiran yang cermat dan dengan perasaan yang mantap bahwa itu adalah keputusan final.

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Hal yang paling sehat bagi sepak bola Portugal pada fase ini adalah menatap ke depan, mendukung kerja yang sedang berjalan, dan mengenang kariernya bersama timnas dengan kehormatan yang ia layak terima.

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2022, Anda mengatakan bahwa Ronaldo mampu terus bermain selama 5 tahun lagi. Kini, setelah ia mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada usia 41 tahun, apakah Anda masih meyakini ia mampu terus bermain sepak bola pada level tertinggi, ataukah waktu sudah mulai menentukan kata akhirnya?

Apa yang telah diraih Cristiano secara fisik dan mental menantang semua ekspektasi yang lazim dalam sepak bola. Ia adalah teladan profesionalisme dan disiplin bagi setiap pemain muda di seluruh dunia. Tentu saja, irama sepak bola masa kini tak mengenal ampun, dan waktu tidak menunggu siapa pun. Tetapi etos kerja dan tekadnya akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang.

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Banyak legenda yang menangani timnas mereka setelah pensiun sebagai pemain, seperti Maradona, Zidane, dan Beckenbauer. Apakah Anda membayangkan akan melihat Ronaldo melatih Portugal suatu hari nanti?

Saya melihat Cristiano lebih cocok untuk peran-peran kepemimpinan global, seperti duta, eksekutif, atau investor di bidang olahraga, di mana kata dan citranya membawa pengaruh global yang luar biasa.

Melatih menuntut rutinitas yang sangat spesifik dan tingkat komitmen tertentu, tetapi hanya dia sendiri yang benar-benar akan tahu jalan mana yang ingin ia tempuh begitu ia mengakhiri kariernya sebagai pemain.

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Setelah kepergian Ronaldo, apakah Portugal kini memiliki peluang untuk membangun tim yang lebih kolektif, ataukah tim kehilangan seorang pemain yang pengaruhnya tak dapat digantikan betapapun gaya bermainnya berubah?

Anda tak bisa menggantikan sosok dengan pengaruh historis sebesar Cristiano dalam semalam. Meski begitu, Portugal saat ini memiliki generasi bakat yang luar biasa, yang dikembangkan melalui kerja istimewa klub-klub dan federasi.

Ada cukup kualitas dan kematangan untuk membangun tim yang kuat dan bersatu, yang mampu terus bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar di pentas dunia.

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Menurut Anda, siapa pemain yang paling siap untuk memikul tanggung jawab memimpin timnas Portugal di era pasca-Ronaldo?

Portugal masih dalam posisi yang sangat kuat. Pemain-pemain seperti Ruben Dias, Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva telah menunjukkan kepemimpinan, karakter, dan kecerdasan taktis di panggung-panggung terbesar sepak bola dunia selama beberapa tahun. Pasti tidak akan ada masalah.

Anda telah menyaksikan Ronaldo dari dekat selama bertahun-tahun, berlatih bersamanya, dan berbagi momen kemenangan serta kekecewaan di dalam ruang ganti. Apa sifat terpenting dalam kepribadiannya yang tidak dilihat publik, tetapi menjelaskan bagaimana ia mampu mempertahankan level dan motivasinya sepanjang tahun-tahun ini?

Semua orang tahu betapa besar dedikasinya dalam latihan, tetapi yang mungkin tidak disadari banyak orang adalah perhatian dan kepedulian yang ia tunjukkan terhadap orang lain di dalam ruang ganti.

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Cara ia menyambut para pemain muda yang bergabung dengan timnas untuk pertama kalinya, selera humornya selama pemusatan latihan, serta rasa hormat yang ia tunjukkan kepada setiap anggota staf, dari dokter dan pengurus perlengkapan hingga fisioterapis. Hal ini mengungkap sisi hangat dirinya yang sering kali tetap tersembunyi di balik citra publiknya.

Mengingat periode yang Anda habiskan bersamanya di timnas, apakah Ronaldo benar-benar diperlakukan berbeda dari para pemain lain, baik oleh para pelatih, federasi, maupun rekan-rekannya, dan apakah Anda meyakini posisi istimewa ini membantunya atau justru membuat interaksi dengannya lebih rumit?

Cristiano memperoleh posisinya di atas lapangan, melalui penampilan, gelar-gelar, dan komitmennya terhadap negaranya. Rahasia mengapa segala sesuatu berjalan sangat baik di ruang ganti itu sederhana: ia selalu menjadi orang pertama yang memimpin dengan teladan melalui kerja kerasnya, ketepatan waktunya, dan dedikasinya.

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Ketika pemimpin Anda adalah orang yang bekerja dengan usaha maksimal, hal itu secara alamiah membuatnya meraih kekaguman seluruh kelompok.

Apakah Anda meyakini bahwa dunia salah memahami Ronaldo pada fase-fase tertentu karena kepercayaan dirinya yang besar atau karena reaksi-reaksi emosionalnya?

Terkadang, kepercayaan dirinya yang luar biasa disalahtafsirkan. Siapa pun yang bersaing di level tertinggi membutuhkan keyakinan pada dirinya sendiri tanpa syarat. Apa yang disebut sebagian orang sebagai kesombongan tak lain adalah ambisi sejati dan kekecewaan yang wajar dari seseorang yang membenci kekalahan.

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Mengingat hubungan Anda dengannya, bisakah Anda mengungkap satu rahasia tentang Ronaldo yang tak diketahui siapa pun?

Hal yang paling mengesankan bagi saya adalah komitmen mutlaknya terhadap pemulihan. Selama turnamen yang panjang, ketika kelelahan mulai menumpuk, Cristiano tak pernah mengabaikan rutinitasnya terkait istirahat, hidrasi, dan perawatan fisik, bahkan ketika semua orang sedang merayakan. Fokus terhadap detail yang tak terlihat inilah yang memisahkan pemain-pemain bagus dari para pemain hebat yang sejati.

Di final Euro 2016, Ronaldo keluar dalam keadaan cedera sambil menangis, tetapi Portugal terus berjuang hingga memenangkan gelar. Bagaimana atmosfer di ruang ganti dan di atas lapangan berubah setelah cederanya, dan apakah pada satu momen pun Anda merasa mimpi meraih gelar telah berakhir dengan keluarnya dia?

Itu adalah momen yang krusial dalam final tersebut. Melihat kapten kami meninggalkan lapangan sambil menangis setelah mengalami cedera mengguncang tim selama beberapa saat, tetapi dengan cepat hal itu menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Ada perasaan persatuan yang seketika di antara para pemain, staf teknis, dan pemain cadangan. Kami tahu bahwa kami harus tampil setara dengan momen itu dan membawa kembali piala itu ke Portugal demi dia juga. Itu adalah kemenangan bagi kelompok dan bagi jiwa Portugal.

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Anda berada di dekatnya saat ia terjatuh menangis setelah cedera, dan kamera merekam percakapan kalian. Apa yang kalian katakan satu sama lain pada momen itu, dan apa yang lebih membebani pikirannya: cederanya atau kemungkinan kalah di final?

Pada momen itu, yang saya coba sampaikan kepadanya adalah kekuatan dan keberanian. Ia ingin melanjutkan dengan segala cara. Melihat betapa besar rasa sakit yang ia rasakan memberi kami semua kekuatan tambahan untuk terus berjuang hingga detik terakhir.

Setelah 10 tahun, dan dengan Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, bagaimana Anda memandang momen itu sekarang? Apakah Anda melihat air matanya di final 2016 merangkum hubungannya dengan Portugal lebih daripada angka atau gelar apa pun?

Air mata di Paris itu adalah cerminan paling murni dari cinta yang selalu disimpan Cristiano terhadap Portugal. Di luar angka-angka individu dan penghargaan, air mata itu menunjukkan bahwa yang selalu mendorongnya adalah kebanggaan mewakili bendera kami. Sungguh luar biasa menjadi bagian dari pencapaian itu di sampingnya, dan utang sepak bola Portugal terhadapnya akan tetap ada selamanya.