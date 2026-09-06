David Bernstein, mantan presiden Manchester City, mengkritik terus tertundanya penyelesaian kasus 115 tuduhan yang diarahkan kepada klub tersebut, dengan menilai bahwa pengeluaran tim sebesar 440 juta pound sterling di bursa transfer musim panas, sementara kasus itu masih belum menemui hasil, merupakan bentuk "olok-olok" terhadap sistem Liga Premier Inggris.

Menurut surat kabar "Sunday Times", Bernstein, yang memimpin Manchester City antara tahun 1998 dan 2003, serta Asosiasi Sepak Bola Inggris antara tahun 2011 dan 2013, mengkritik tidak adanya hasil dari kasus tersebut hingga kini, sekaligus mempertanyakan cara Liga Premier Inggris menangani perkara itu.

Baca Juga

Meski pelatih membelanya: Vinicius memicu kontroversi dengan mengabaikan Mourinho

Bagaimana Barcelona memilih lima kaptennya? Flick ungkap ceritanya

Klub itu dijatuhi 115 tuduhan dugaan pelanggaran aturan finansial liga, pada Februari 2023, sementara sidang dengar pendapat yang berlangsung selama 12 pekan berakhir pada Desember 2024, tetapi komisi independen belum mengeluarkan putusannya hingga kini, di tengah indikasi bahwa kasus ini sangat rumit.

Manchester City membantah keras tuduhan yang dialamatkan kepadanya, sementara hasil kasus tersebut dapat berujung pada pembebasan klub, atau membuatnya menghadapi sanksi bersejarah.

Bernstein, yang berusia 83 tahun, bergabung dengan daftar pengkritik yang terus bertambah atas penundaan penyelesaian kasus ini, setelah CEO Liga Premier Inggris, Richard Masters, mengakui bahwa penerbitan putusan "membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan".

"Teka-teki"

Bernstein menulis di "Sunday Times": "Bahwa mereka melakukan ini (pengeluaran di bursa) dengan latar belakang 115 tuduhan, merupakan hal yang luar biasa, dan mengolok-olok regulasi di liga papan atas Inggris, yang seharusnya dikelola paling baik di dunia".

Ia melanjutkan: "Mengapa liga memutuskan untuk mengejar seluruh 115 tuduhan itu? Ini adalah teka-teki bagi saya. Akal sehat (yang sering kali langka) menuntut penyederhanaan proses dengan mengambil segelintir kasus yang lebih besar dan lebih jelas, lalu menindaklanjutinya sebagai kasus percontohan.

Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang berkurang, dan semakin lama proses ini berlangsung, semakin rumit dampak dan tantangannya".

Manchester City saat ini memuncaki klasemen Liga Premier Inggris, setelah meraih nilai sempurna dalam tiga pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut, di bawah kepemimpinan pelatih Italia, Enzo Maresca, yang terakhir adalah kemenangan atas tim promosi Coventry, dengan skor (1-0) kemarin Sabtu.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".