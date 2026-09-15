Angel Maria Villar, mantan Presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol, berbicara mengenai sejumlah topik, terutama kasus Negreira, serta keinginan negaranya dan juga Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Villar ambil bagian pada hari pertama KTT Sepakbola Dunia yang saat ini berlangsung di Madrid.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "AS", ia berkata: "Saya menghabiskan 60 tahun dari 76 tahun usia saya di dunia sepakbola. Saya menjadi pemain selama 20 tahun, dari kategori junior hingga profesional. Dan saya bekerja sebagai administrator selama 40 tahun, dimulai dari Federasi Sepakbola Biscay. Saya melewati pengalaman-pengalaman sulit, kegembiraan, dan kesedihan. Dan saya bertanya-tanya: apa yang telah diberikan sepakbola kepada saya dan apa yang telah diambilnya dari saya?".

Ia melanjutkan: "Sepakbola memberi saya nilai-nilai, kestabilan finansial, ketenaran, gelar juara dunia, dan juara Eropa dua kali. Tetapi ia mengambil dari saya waktu bersama keluarga saya, hubungan dengan teman-teman saya, kesenangan; ia telah mengambil waktu dari saya".

Mengenai pencapaian terbesarnya di Federasi Sepakbola Spanyol, ia menjelaskan: "Hal yang paling saya banggakan adalah membangun kota sepakbola. Ketika tim nasional memanggil saya, ada sebuah masalah. Kami berlatih di lapangan-lapangan luar dengan sistem sewa, dan saat itu saya menyadari perlunya membangun kota sepakbola. Dengan pendanaan dari sektor publik dan swasta. Sebagian dari kesuksesan tim-tim muda saya dan tim utama kembali kepada kota sepakbola".

Mengenai kesalahan terbesar yang ia lakukan, ia berkomentar: "Saya salah karena tidak memiliki hubungan yang mulus dengan media. Yang saya salah adalah tidak adanya hubungan yang natural. Saya adalah salah satu orang yang paling enggan berbicara".

Kasus Negreira

Mengenai kasus Negreira yang terkenal, mantan presiden Federasi Spanyol itu berkata: "Ia adalah anggota komite wasit. Kami tidak mengetahui hal itu; dan seandainya kami tahu, kami akan memberitahunya bahwa ia tidak boleh berurusan dengan klub-klub. Pada masa itu, klub-klub mulai mempekerjakan mantan wasit. Hal itu tidak terbatas pada Barcelona saja; klub-klub lain juga melakukannya. Sekarang, hampir setiap klub merekrut mereka".

Mengenai kemungkinan Barcelona dihukum akibat kasus Negreira, ia menegaskan: "Jika mereka melakukan pelanggaran keolahragaan, maka itu adalah peran pengadilan federasi dan Pengadilan Arbitrase Olahraga... hingga pengadilan biasa. Saya tidak memiliki informasi mendalam mengenai topik ini, dan saya tidak memiliki dokumen-dokumennya".

Ia melanjutkan: "Saya perlu mengetahui fakta-faktanya sebelum menyampaikan pendapat saya. Ada sebuah prinsip dalam hukum disiplin yang menyatakan bahwa ketika sebuah kasus dibuka dan terjadi perbuatan pidana, kasus itu ditangguhkan hingga prosedur pidana selesai. Saya tidak mengetahui status kasus tersebut, sehingga saya menahan diri untuk berkomentar".

Sikap Infantino

Mengenai Infantino, Presiden FIFA, ia berkata: "Saya tidak suka gaya mengkritik Presiden FIFA. Mengapa ia dikritik? Apakah karena ia menarik sebuah kartu merah dari Piala Dunia Amerika Serikat? Ia tidak menariknya sendiri. Media terkadang menyesatkan. Ada komite kompetisi. Atau ketika ia mengusulkan kepada media untuk menjual 30% dari hak siar kepada perusahaan-perusahaan swasta. Saya tidak suka usulan ini, tetapi ia mengemukakannya untuk memancing perdebatan. Ia tidak berniat melaksanakannya, melainkan untuk memantik diskusi".

Ia menunjukkan: "Saya kira meskipun itu adalah gagasannya, komite FIFA memperlakukannya sebagai opsi masa depan, bukan sebagai keputusan final. Saya tidak mengenalnya dengan baik, tetapi pasti ada beberapa detail. Mereka benar-benar telah mencemarkan citranya. Piala Dunia itu luar biasa, dan stadion-stadion terisi penuh sesak".

Mengenai perebutan hak menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, antara Maroko dan Spanyol, ia berkata: "Saya ingin ia digelar di Spanyol, dan saya berharap segala upaya yang mungkin dikerahkan untuk memastikan hal itu, tetapi jika federasi yang berkuasa benar-benar meyakini bahwa masa depan sepakbola dunia menuntut penyelenggaraannya di negara lain, maka mereka sepenuhnya menyadari untuk apa mereka dipilih".

Ia menutup: "Saya tidak ingin ia digelar di tempat lain mana pun, tetapi saya tidak akan membuat keributan besar mengenai hal ini. Saya telah mengajukan beberapa tawaran, tetapi mereka menolak semuanya".