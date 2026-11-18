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Antonio Adán bukan lagi pesepakbola profesional. Kiper asal Spanyol berusia 39 tahun itu mengumumkan pensiun pada Rabu. Ia terutama dikenal saat membela Real Betis. Sebelumnya, ketika masih di Real Madrid, ia secara mengejutkan dipilih sebagai kiper utama menggantikan legenda klub Iker Casillas.

Adán, yang lahir di Madrid, bergabung dengan akademi Real Madrid saat masih muda dan melakoni debutnya untuk klub itu pada 2010. Peluangnya menjadi kiper utama di Bernabéu tampak sangat kecil karena keberadaan Casillas, yang kala itu merupakan salah satu kiper terbaik di dunia.

Pada Desember 2012, Adán tiba-tiba mendapat kesempatan menjadi kiper utama. Hal itu berkaitan erat dengan perseteruan antara José Mourinho dan Casillas. Pelatih asal Portugal itu menuduh Casillas membocorkan susunan pemain kepada pers Spanyol, sementara Casillas diam-diam menerima peran barunya agar ketegangan di ruang ganti tidak semakin parah.

Adán juga masuk sebelas pemain awal pada laga berikutnya melawan Real Sociedad, tetapi ia mendapat kartu merah. Sial baginya, bursa transfer saat itu sedang berlangsung. Real Madrid mendatangkan Diego López dari Sevilla, yang kemudian lebih diutamakan daripada Casillas maupun Adán hingga akhir musim. Adán tampil 18 kali secara keseluruhan untuk Los Blancos.

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Adán hengkang demi mendapat lebih banyak menit bermain dan mula-mula bergabung dengan Cagliari, sebelum kembali ke Spanyol untuk membela Real Betis pada Januari 2014. Ia tampil 165 kali untuk klub tersebut dan menjalani periode yang sukses. Pada 2018, ia pindah ke Atlético Madrid dan selama dua tahun menjadi pelapis Jan Oblak.

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Pada 2020, Adán memutuskan menerima tawaran Sporting Portugal. Di sana, ia menjadi pilihan utama dan tampil dalam total 156 pertandingan sebagai kiper. Setelah meraih, antara lain, dua gelar liga Portugal, ia melanjutkan kariernya pada 2025 bersama klub Iran Esteghlal FC, setelah setahun berstatus tanpa klub. Seusai 19 pertandingan bersama klub itu, kini ia memutuskan untuk mengakhiri kariernya.

"Saya beruntung bisa mengalami semua yang saya impikan saat kecil," kata Adán di media sosial. "Saya pernah menang, kalah, menangis, dan merayakan keberhasilan. Yang terpenting, saya telah belajar. Terima kasih kepada semua orang yang telah memberi saya kesempatan."

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"Kepada semua rekan setim yang telah mendampingi saya, para pelatih yang telah membimbing saya, klub-klub yang pernah menjadi rumah saya, dan keluarga saya yang selalu ada untuk saya," lanjut Adán, yang tidak pernah mencatatkan penampilan bersama tim nasional senior.

"Sepakbola telah memberi saya segalanya. Meski saya tak akan lagi bisa mendengar suara-suara di sekitar sepakbola, saya yakin suara-suara itu akan selamanya terpatri dalam ingatan saya. Terima kasih, sepakbola. Ini sebuah kehormatan," tutup Adán.