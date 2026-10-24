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Mantan direktur olahraga Arsenal, Edu, secara tak terduga kembali ke sepakbola Inggris setelah sepakat menjadi penasihat Northampton Town, klub kasta keempat, seusai baru-baru ini meninggalkan Nottingham Forest. Eksekutif asal Brasil itu bergabung dengan klub League Two tersebut tak lama setelah konsorsium yang beranggotakan rekan senegaranya, Alexandre Pato, merampungkan pengambilalihan klub.

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Petinggi asal Brasil bergabung dengan klub kasta keempat

Edu akan menjadi penasihat senior Northampton untuk membantu mengarahkan kelompok pemilik baru klub tersebut setelah kepergiannya yang diwarnai perselisihan dari City Ground pada September. Setelah mundur dari jabatannya di Emirates Stadium pada 2024 untuk menjadi Kepala Sepakbola Global Forest, pria asal Brasil itu menjalani masa sulit di East Midlands. Sejak hengkang, ia juga bergabung dengan jajaran direksi juara Bulgaria, Levski Sofia.

Kepindahan didahului perpisahan pahit dengan Forest

Sebelum menuntaskan kepergiannya dari Forest setelah negosiasi selama berbulan-bulan, ketika masa jabatannya baru berjalan sedikit lebih dari setahun, mantan gelandang itu diminta pemilik klub, Evangelos Marinakis, untuk tidak mendatangi stadion dan tempat latihan pada Maret karena tidak puas dengan pekerjaannya.

Kedatangannya di Sixfields terwujud melalui hubungan pribadi dengan jajaran pimpinan baru Northampton, yang baru-baru ini merampungkan pengambilalihan klub yang melibatkan mantan penyerang AC Milan dan Chelsea, Pato.

Berbicara dalam forum terbuka pada Kamis, ketua bersama Northampton, Joao Xavier, mengonfirmasi kesepakatan itu dan menjelaskan bagaimana hubungan tersebut terjalin saat Edu berada di Nottingham: "Kami sangat bangga Alex [Pato] bergabung dengan kami, begitu pula Edu."

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Ketua klub jelaskan peran penasihat paruh waktu

Alih-alih mengawasi kegiatan perekrutan sehari-hari di Sixfields, mantan kepala transfer Arsenal itu akan memberikan arahan strategis kepada jajaran direksi saat dibutuhkan, sembari menjalankan tugasnya di Bulgaria.

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Menjelaskan cakupan tugas pria berusia 48 tahun itu di klub kasta keempat tersebut dalam forum pada Kamis, Xavier melanjutkan: "Kami berteman ketika ia menjabat di Nottingham Forest, dan saya memintanya membantu saya memahami sepakbola Inggris lebih jauh.

"Edu adalah penasihat senior bagi salah satu mitra kami. Ia menjadi penasihat Levski Sofia dan juga di sini, membantu kami menangani persoalan olahraga di klub ini. Bukan untuk urusan sehari-hari, hanya ketika kami meminta dan membutuhkannya."

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Northampton yang terpuruk incar kebangkitan segera

Northampton berharap kedatangan rombongan asal Brasil yang dikenal luas itu segera membalikkan nasib mereka setelah hanya meraih dua kemenangan dari 10 pertandingan liga, yang membuat mereka berada di peringkat ke-23 League Two. Klub tersebut menandai laga kandang Sabtu pertama sejak pengambilalihan oleh Pato dengan menjual merchandise khusus 'Northampton X Brazil' menjelang kunjungan Colchester United pukul 12.30. Kemenangan di Sixfields bisa mengangkat tuan rumah keluar dari zona degradasi kasta keempat.