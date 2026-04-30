Mantan penyerang PSV mencetak sejarah dengan tiga kali gagal mengeksekusi tendangan penalti yang sama

Penyerang Grêmio, Carlos Vinícius, tidak menampilkan performa terbaik dalam kariernya pada Rabu malam. Saat menghadapi tim asal Chili, Palestino (0-0), mantan pemain PSV ini gagal mencetak gol dari tendangan penalti yang sama sebanyak tiga kali.

Vinícius terutama dikenal di Belanda karena masa peminjamannya di PSV. Dalam 38 pertandingan resmi, ia mencetak 7 gol dan 7 assist. Setelah petualangan di Fulham dan Galatasaray, ia bergabung dengan klub Brasil Grêmio tahun lalu.

Dalam rangka Liga Europa Amerika Selatan, Grêmio bertandang ke markas Palestino. Pertandingan itu layak dilupakan, kecuali satu momen.

Hanya dalam 15 menit pertama, Grêmio mendapat penalti, di mana Vinícius mengambil posisi di belakang bola. Tendangannya ditepis oleh Sebastián Pérez, tetapi wasit video campur tangan karena kiper asal Chile itu keluar dari garis gawangnya terlalu dini.

Pada percobaan keduanya, Vinícius memilih sudut yang lain, tetapi bola justru membentur tiang gawang. Namun, Pérez kembali melakukan kesalahan yang sama.

Pada kesempatan ketiganya, Vinícius terpeleset, sehingga Pérez dapat dengan mudah menghentikan bola. Kali ini, kiper berpengalaman itu benar-benar boleh bersorak.

Kesalahan yang mahal bagi Vinícius, karena Grêmio tidak berhasil mencetak gol lagi. Pertandingan akhirnya berakhir imbang tanpa gol.