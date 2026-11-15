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Penyerang Denmark Rasmus Hojlund menepis klaim bahwa kemenangan telak 4-1 di Nations League di Braga pada Sabtu terjadi hanya karena Portugal tampil di bawah performa terbaiknya. Mantan penyerang Manchester United itu mencetak dua gol setelah jeda dan merusak laga pertama tuan rumah sejak Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional.

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Dua gol di babak kedua pastikan kemenangan telak

Hojlund memimpin penampilan dominan di Estadio Municipal de Braga setelah ia, Pierre-Emile Hojbjerg, dan Mohamed Daramy sama-sama menyia-nyiakan peluang di awal laga. Tim tamu akhirnya membuka keunggulan dua menit sebelum jeda ketika Ruben Dias menyentuh bola dengan tangan saat menghalau sundulan Hojlund, sehingga Hojbjerg dapat mengeksekusi penalti dari jarak 11 meter. Empat menit setelah babak kedua dimulai, sang penyerang menyambar umpan cungkil Mikkel Damsgaard dengan tendangan voli yang melewati Diogo Costa, lalu menggiring bola melewati Renato Veiga sebelum mencetak gol.

Penyerang tegaskan timnya layak menang dominan di kandang lawan

Situasi tuan rumah semakin buruk pada menit ke-75 ketika Joachim Andersen menyambut umpan silang pemain pengganti Mathias Jensen dengan sundulan keras ke pojok atas gawang. Bernardo Silva kemudian menyambar bola muntah dari jarak dekat pada menit ke-93 setelah Mads Hermansen menepis upaya pertama Joao Neves.

Berbicara kepada TV2 usai pertandingan, Hojlund menegaskan timnya patut mendapat pengakuan penuh atas keberhasilan mengalahkan lawan mereka secara telak di kandang lawan: "Saya rasa tidak ada yang bisa mengurangi nilai penampilan kami.

"Saya bisa menerima bahwa Portugal tidak bermain seolah-olah ini final Piala Dunia, tetapi tetap saja. Kami bermain di kandang salah satu dari lima negara terbaik di Eropa dan, menurut saya, mereka juga favorit di grup ini. Ini hadiah besar untuk diri kami sendiri. Saya tidak ingin membahas apakah mereka bermain bagus atau buruk, ini hadiah untuk diri kami sendiri."

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Kesenjangan statistik ungkap tumpulnya tuan rumah

Selain menuntaskan peluang dengan baik sebelum laga mencapai satu jam, sang penyerang mencatatkan percobaan terbanyak di antara para pemain Skandinavia dengan lima tembakan, yang menyumbang 0,64 dari total 2,33 gol harapan timnya. Ia juga menuntaskan seluruh tujuh umpannya dan memenangkan tiga dari tujuh duel udara, jumlah kemenangan terbanyak di timnya. Damsgaard dan Gustav Isaksen masing-masing menciptakan tiga peluang, sementara Daramy memenangkan 11 dari 13 duel individunya.

Sebaliknya, kekhawatiran terbesar Jorge Jesus menjadi kenyataan ketika lini serang barunya tampil tumpul, hanya menghasilkan 1,26 gol harapan dari 15 tembakan. Sebanyak 0,39 di antaranya berasal dari tendangan terakhir Silva dalam pertandingan. Goncalo Ramos, yang tampil sejak awal, tidak mencatatkan satu pun tembakan, sementara Joao Felix, Pedro Neto, dan Bruno Fernandes masing-masing hanya melepaskan satu. Pemain pengganti Joao Palhinha (dua) dan Trincao (tiga) menjadi satu-satunya pemain tuan rumah yang mencatatkan lebih dari satu tembakan.

Tempat di perempat-final menanti tim Skandinavia

Kemenangan pada Sabtu membawa Denmark semakin dekat ke fase gugur Nations League menjelang putaran terakhir. Setelah mengambil langkah besar menuju perempat-final di Braga, tim Skandinavia itu hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu tetangga mereka, Norwegia, pada Selasa untuk mencapai babak delapan besar. Sementara itu, Jesus harus segera mengatasi tumpulnya lini serang timnya setelah awal yang mengecewakan di era pasca-Ronaldo.