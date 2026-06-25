Mantan penyerang Feyenoord sudah muak: 'Lebih baik daripada punya kepala seperti orang bodoh'

Jhonny van Beukering (42) sudah muak dengan komentar-komentar negatif mengenai tubuhnya, demikian yang ditunjukkan dengan jelas oleh mantan penyerang Feyenoord ini di Instagram. Pemain yang dua kali membela tim nasional Indonesia ini membalas dengan keras setelah menerima sejumlah komentar kebencian.

Van Beukering yang lahir di Velp ini terutama dikenal karena masa bermainnya yang singkat di De Kuip. Antara Desember 2010 dan Maret 2011, ia terikat kontrak dengan Feyenoord.

Van Beukering akhirnya hanya bermain selama 108 menit untuk klub asal Rotterdam tersebut, yang terbagi dalam tiga pertandingan resmi. Mantan penyerang ini masih sering diingatkan akan ‘sprint’-nya yang terkenal saat mengenakan seragam Feyenoord.

Setelah Van Beukering mengunggah sebuah video dari Aruba minggu ini, ia menerima sejumlah komentar kebencian. “Postur tubuhmu masih sama seperti saat kamu pergi dari Feyenoord, hebat.”

Van Beukering langsung membalas pengkritiknya itu. “Ayo, si kembaran Hazes.” Seorang pengguna lain bercanda bahwa Van Beukering telah dipromosikan menjadi ‘Whopper ganda’. “Lebih baik daripada punya kepala seperti orang bodoh,” jawab sang pencetak gol.

Terakhir, Van Beukering ditanya apakah ia telah “memakan” mantan rekan setimnya. “Tidak, tapi istrimu,” jawabnya.

Van Beukering sempat aktif sebagai pelatih sementara La Fama di Aruba. Musim depan, ia akan menjadi pelatih kepala Veluwezoom dan asisten pelatih di GVVV di Divisi Kedua.