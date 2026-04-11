Mantan penyerang Feyenoord, John Guidetti, menghadirkan kejutan besar bersama klub barunya

John Guidetti melanjutkan kariernya bersama klub Swedia, Rinkeby United. Hal itu diumumkan oleh klub yang bermain di divisi keempat Swedia tersebut melalui saluran resmi mereka. Dengan demikian, penyerang berusia 33 tahun itu secara resmi telah pensiun dari sepak bola profesional.

“Rinkeby United dengan bangga memperkenalkan rekrutan baru lagi!”, demikian pernyataan klub di Instagram. “Seorang pemain dengan pengalaman di liga-liga top dan klub-klub papan atas di Eropa, seperti Manchester City, Feyenoord, Celtic, Celta de Vigo, Alavés, BP, dan yang terbaru AIK.”

“Seorang pemain internasional yang pantas mendapatkannya dengan sejumlah gelar juara liga di namanya. Setelah bermain di stadion-stadion terbesar di dunia, seperti Camp Nou, Bernabéu, dan De Kuip, kini ia bermain di Rinkeby dan Knutby menjadi markasnya!”

“Dia juga seorang pendukung setia yang telah bertahun-tahun berada di pinggir lapangan dan kini siap mengenakan seragam hitam-putih. Seorang pemain yang mematikan di kotak penalti, mentalnya kuat, dikenal karena mentalitas dan sikap pemenangnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami persembahkan: John Guidetti!”

Klub terakhir Guidetti adalah AIK, dari Solna. Ia bermain di sana dari pertengahan 2022 hingga akhir tahun lalu. Kontraknya tidak diperpanjang, sehingga striker tersebut menjadi bebas transfer sejak saat itu. Pada November, ia sudah mengatakan kepada Expressen bahwa ia mungkin akan pensiun dari sepak bola profesional.

Pada musim 2011/12, Guidetti dipinjamkan oleh Manchester City ke Feyenoord, di mana ia dengan cepat menjadi idola utama di kalangan penggemar Rotterdam. Berkat hattrick melawan Ajax, Vitesse, dan FC Twente, ia mencetak tak kurang dari 20 gol dalam 23 pertandingan untuk Feyenoord.

Setelah itu, ia bermain untuk klub-klub seperti Celtic dan Celta de Vigo, namun ia tak pernah benar-benar mampu mewujudkan potensi besarnya, sebagian karena cedera yang dideritanya.