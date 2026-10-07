Fabio Borini memutuskan gantung sepatu. Mantan striker berusia 35 tahun itu dalam kariernya pernah membela, antara lain, Chelsea, Liverpool, dan AC Milan. Lewat sebuah pesan di media sosial, pemain Italia itu mengungkapkan rasa syukurnya.

Borini sudah mengenal sepakbola internasional sejak dini, ketika ia meninggalkan Bologna pada 2007 di usia 16 tahun untuk bergabung dengan Chelsea. Pemain Italia itu pada akhirnya memainkan delapan pertandingan untuk tim utama The Blues, yang juga sempat meminjamkannya ke Swansea City.

Borini tampaknya belum sepenuhnya siap untuk Premier League dan kembali ke Italia bersama Parma dan kemudian AS Roma, sebelum Liverpool memberinya kesempatan baru di Inggris. Setelah 38 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist, ia pindah ke Sunderland, tempat ia memainkan pertandingan terbanyak untuk satu klub (93).

Pada 2018 ia bergabung dengan AC Milan di papan atas Italia, tetapi dengan 75 pertandingan, 8 gol, dan 6 assist, ia tak pernah benar-benar tak tergantikan di sana. Setelah pindah secara gratis ke Hellas Verona pada 2020, ia kemudian juga membela Fatih Karagümrük, Sampdoria, dan Salford City. Ia satu kali tampil untuk tim nasional Italia. Itu terjadi pada 2012, tak lama setelah transfernya dari Parma ke Roma.

"Semuanya berawal dari sebuah penerbangan," tulis Borini. "Terima kasih Chelsea. Saat itu saya berusia 16 tahun. Sebuah penerbangan yang saya jalani sepenuhnya dengan air mata di mata saya, yang menandai dimulainya perjalanan karier saya. Tanpa tujuan yang benar-benar pasti, selain mimpi-mimpi yang ingin saya wujudkan."

"Sejak hari itu saya mulai menggarap diri saya sendiri, tanpa tahu akan jadi apa anak dengan kemauan sekuat itu. Saya mulai membentuk mimpi-mimpi saya di kepala saya dan entah bagaimana pada akhirnya saya berhasil mewujudkannya."

"Realitas yang sama itulah yang hari ini akan berubah untuk selamanya. Realitas yang membentuk masa lalu, masa kini, dan masa depan saya. Hari ini, sama seperti hari ketika saya duduk di pesawat menuju London, saya merasakan emosi yang sama tentang apa yang menanti saya."

"Takut. Bahagia. Keberanian. Ketidakpastian. Mimpi. Sukses. Gairah. Pengorbanan. Saya ingin berterima kasih kepada anak itu yang tak pernah berhenti percaya. Dan pria yang menjadi diri saya hari ini akan terus percaya pada masa depan. Kali ini tanpa bola di kaki saya, tetapi dengan keyakinan yang sama. Selalu. TERIMA KASIH. TERIMA KASIH, SEPAKBOLA," kata Borini.



