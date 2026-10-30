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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
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Mantan penyerang Arsenal Gabriel Jesus menjelaskan alasan menolak pindah ke Flamengo sebelum merampungkan transfer ke Barcelona

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Mantan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran dari raksasa Brasil, Flamengo, pada bursa transfer musim panas karena kesetiaannya kepada Palmeiras, klub masa kecilnya. Alih-alih kembali ke Amerika Selatan, penyerang berusia 29 tahun itu pindah dari London utara ke raksasa Spanyol, Barcelona, pada hari terakhir bursa transfer.

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Pemain Brasil tolak pendekatan klub Rio

Berbicara kepada TV Bandeirantes, pemain timnas Brasil itu mengungkapkan bahwa klub asal Rio de Janeiro, Flamengo, berusaha membujuknya pulang ke tanah air setelah jelas bahwa ia tidak lagi masuk dalam rencana Mikel Arteta. Meski sang penyerang meraih banyak trofi bersama Manchester City pada awal kariernya, masalah kebugaran yang berulang menghambat perkembangannya di Emirates Stadium. Ketidakpastian itu mendorong sejumlah klub di Eropa dan Amerika Selatan menanyakan peluang untuk merekrutnya.

Ikatan sejak kecil halangi kepindahan ke klub Brasil lain

Setelah menimba ilmu di akademi Palmeiras antara 2013 dan 2015, penyerang tersebut meraih penghargaan Pendatang Baru Terbaik Campeonato Brasileiro Serie A 2015 serta gelar Copa do Brasil. Ia kemudian memenangi Bola de Ouro 2016 saat Palmeiras merebut gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun.

Dalam 83 penampilan di Sao Paulo, ia mencatatkan 28 gol dan sembilan assist sebelum pindah ke Inggris. Menjelaskan mengapa riwayatnya bersama Palmeiras membuatnya tidak bernegosiasi dengan Flamengo, Jesus berkata: "Mereka ingin berbicara dengan saya, tetapi saya menjawab dengan sopan: 'Saya sangat menghargai mereka telah menghubungi saya, tetapi sebagaimana kalian ingin para pemain jebolan akademi Flamengo kembali, saya juga jebolan akademi Palmeiras.'"

Palmeiras tetap satu-satunya pilihan di Brasil

Alih-alih pulang ke Amerika Selatan terlalu cepat, penyerang tengah itu memilih bertahan di sepakbola Eropa dengan menandatangani kontrak tiga tahun bersama Barcelona yang berlaku hingga Juni 2029. Meski belum berencana meninggalkan Catalonia dalam waktu dekat, sang penyerang menegaskan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan mantan klubnya saat kelak pulang, seraya menambahkan: "Saya adalah Palmeiras, pikiran saya tertuju pada Palmeiras, 100% Palmeiras jika saya kembali. Saya tidak tahu kapan."

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Awal gemilang dorong kebangkitan di Catalonia

Sejak menuntaskan kepindahannya ke Spanyol pada hari terakhir bursa transfer, Jesus tidak membutuhkan banyak waktu untuk kembali tampil tajam di lini serang. Pemain berusia 29 tahun itu sudah menyumbang empat gol dan satu assist dalam delapan penampilan pertamanya di semua kompetisi pada musim 2026/27. Terhindar dari cedera dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi hal penting bagi upayanya mengamankan tempat reguler sebagai starter di lini depan Barcelona dan bersaing memperebutkan trofi bergengsi.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.