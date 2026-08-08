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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mantan Penyerang Al Nassr Menjawab: Apakah Dia Akan Jadi Rekrutan Terbaru Al Hilal di Bursa Musim Panas?

Transfers
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Al Shabab vs Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
A. Al Salem
Arab Saudi

Kesepakatan Baru yang Dinantikan di Liga Arab Saudi

Seorang eks penyerang klub Al Nassr merespons kemungkinan membela klub Al Hilal pada musim mendatang, setelah sebelumnya sempat membela rival tradisional "sang klub dunia" tersebut.

Abdullah Al Salem, penyerang Al Qadsiah, ditanya soal kemungkinan kepindahannya ke klub Al Hilal selama periode bursa transfer musim panas saat ini, di tengah upaya "sang pemimpin" mencari penyerang Saudi baru.

Al Salem berkata dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al Yaum": "Saya mengenakan lambang Al Qadsiah, dan saat ini saya bagian dari klub ini, saya sangat nyaman di sini, dan saya ingin mengabdi untuknya."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa pun tentang hal ini (kepindahan ke Al Hilal), dan ambisi saya musim ini adalah meraih gelar bersama klub Al Qadsiah."

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Pemain berusia 33 tahun itu bergabung dengan skuad Al Qadsiah pada periode bursa transfer musim panas lalu, setelah perjalanan panjang di lapangan-lapangan Saudi, yang di antaranya diselingi masa peminjaman ke klub Al Nassr pada paruh kedua musim 2018-2019.

Al Salem tidak mendapat banyak peluang untuk tampil bersama Al Qadsiah, di tengah ketergantungan pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers pada penyerang asal Italia Mateo Retegui, dan rekannya asal Meksiko Julian Quinones.

Pada saat yang sama, Al Hilal tengah mencari untuk merekrut penyerang Saudi baru pada bursa transfer musim panas saat ini, terutama setelah kepergian Abdullah Al Hamdan ke Al Nassr pada bursa transfer musim dingin lalu, dan Abdullah Radif ke Al Ahli pada bursa transfer saat ini.

Perlu dicatat bahwa Al Salem tengah bersiap bersama Al Qadsiah untuk berlaga di 4 kompetisi selama musim baru, yaitu Liga Roshn Saudi, Piala Penjaga Dua Kota Suci, Piala Super Saudi, dan Liga Champions Asia Elite.

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