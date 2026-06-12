Mantan penyerang Ajax menjadi viral setelah malam yang benar-benar bencana bagi Afrika Selatan saat melawan Meksiko

Kekalahan telak dalam pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Meksiko sangat mengecewakan bagi Afrika Selatan. Tim asuhan pelatih Hugo Broos yang tampil lesu itu tertinggal sejak awal dan bahkan harus mengakhiri pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 itu dengan hanya sembilan pemain. Benni McCarthy, di antara yang lain, benar-benar tak bisa berkata-kata setelah pertandingan usai.

Dalam waktu sepuluh menit, Julián Quiñones membawa Meksiko unggul. Afrika Selatan kemudian tidak mampu menyulitkan pertahanan tuan rumah Piala Dunia tersebut.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, keadaan semakin memburuk bagi Afrika Selatan ketika Yaya Sithole langsung mendapat kartu merah karena menjatuhkan Brian Gutiérrez yang sedang menerobos.

Tak lama setelah itu, Meksiko memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan optimal melalui Raúl Jiménez yang mencetak gol penentu.

Penderitaan Afrika Selatan belum berakhir, karena mereka harus menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain setelah kartu merah yang diterima Themba Zwane yang mengayunkan tangannya.

Sebuah awal yang sangat buruk bagi Bafana Bafana, yang langsung berada di bawah tekanan berat di Grup A.

Analis McCarthy, yang bermain untuk Ajax selama dua tahun pada abad lalu, tidak bisa berkata-kata melihat penampilan tim nasional, di mana ia pernah bermain dalam 80 pertandingan internasional.

Dua legenda Afrika Selatan lainnya di studio, Aaron Mokoena dan Quinton Fortune, juga tetap diam saat ditanya pendapat mereka oleh pembawa acara.

Pembawa acara kemudian mencoba sekali lagi untuk memancing reaksi, tetapi hasilnya tetap sama: McCarthy, Mokoena, dan Fortune tetap diam seribu bahasa. Rekaman yang sangat bermakna itu langsung menjadi viral di media sosial pada pagi hari.



