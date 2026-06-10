Mantan penyerang Ajax, Conceição, menjadi pahlawan besar dalam pertandingan perpisahan Portugal

Portugal menang 2-1 atas Nigeria pada Rabu dalam laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia. Pertandingan persahabatan internasional tersebut berlangsung di kandang Portugal, di Leiria. Skuad asuhan pelatih kepala Roberto Martínez akan segera bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadapi babak penyisihan grup turnamen final.

Tim Portugal menguasai bola lebih banyak di awal pertandingan, namun Nigeria sesekali mengancam melalui serangan balik cepat. Cristiano Ronaldo nyaris mencetak gol pembuka di awal laga, namun tendangannya melebar. Di sisi lain, Akor Adams menunjukkan kelasnya dengan aksi individu yang apik, namun upayanya meleset tipis di samping gawang Portugal.

Di pertengahan babak pertama, Portugal akhirnya unggul. Diogo Dalot mengirimkan umpan kepada Pedro Neto di area penalti, dan penyerang tersebut dengan tenang mencetak gol dari jarak dekat: 1-0. Tak lama setelah itu, Bruno Fernandes nyaris mencetak gol kedua, namun kiper Maduka Okoye melakukan penyelamatan gemilang. Tendangan kepala Ronaldo dari tendangan sudut berikutnya pun melambung tipis di atas mistar.

Namun, Nigeria berhasil bangkit kembali dalam pertandingan. Delapan menit sebelum jeda, Fisayo Dele-Bashiru dengan umpan cerdasnya membebaskan Akor Adams di depan gawang. Penyerang tersebut tetap tenang dan menggeser bola melewati kiper Portugal Diogo Costa untuk menyamakan kedudukan yang pantas. Dengan demikian, kedua tim masuk ke ruang ganti dengan skor 1-1.

Portugal kecewa tak lama setelah babak kedua dimulai saat João Félix menghantam mistar gawang dengan tendangan keras. Lebih dari seperempat jam sebelum akhir pertandingan, skor 2-1 akhirnya tercipta. Mantan pemain Francisco Conceição menusuk ke dalam dari sisi kanan dan kemudian melepaskan tendangan sempurna dari tepi kotak penalti ke sudut jauh.

Kemenangan bagi Portugal menjelang pertandingan pertama Piala Dunia melawan Kongo pada Rabu, 17 Juni. Uzbekistan, yang pada Senin kalah tipis dari Oranje, akan menjadi lawan pada 23 Juni. Fase grup akan ditutup pada 28 Juni, dengan Kolombia sebagai lawan.