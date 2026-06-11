Mantan pencari bakat utama Ajax marah: 'Klub membuang-buang 8 juta euro, sungguh sia-sia'

Hans van der Zee melontarkan kritik tajam terhadap biro pencari bakat GIC, yang kembali menerima dana jutaan euro dari Ajax setelah proses hukum terkait transfer Lisandro Martínez dan Antony ke Manchester United. Mantan kepala pencari bakat klub asal Amsterdam tersebut menyatakan bahwa biro tersebut sama sekali tidak berperan dalam menemukan atau merekrut kedua pemain tersebut.

Pernyataan Van der Zee muncul tak lama setelah pengadilan banding di Amsterdam memenangkan gugatan GIC. Biro pemandu bakat Gerards International Consultancy, yang dipimpin oleh Peter Gerards, menurut pengadilan berhak atas kompensasi dari transfer Antony dan Martínez ke Manchester United pada tahun 2022. Akibatnya, Ajax harus membayar sekitar dua juta euro, ditambah bunga hukum.

Dalam acara Vandaag Inside Oranje, Van der Zee menanggapi perkembangan ini dengan terkejut. Menurut mantan pencari bakat berusia 70 tahun itu, baik Martínez maupun Antony sepenuhnya ditemukan dan dievaluasi oleh Ajax sendiri. Terutama dalam kasus Antony, ia mengaku secara pribadi memainkan peran besar dalam proses pencarian bakat tersebut.

“Kami sendiri yang menemukan mereka, tentu saja. Kami telah melihat Antony, bahkan saya sendiri yang paling sering melihatnya,” kata Van der Zee.

Namun, GIC kembali menang di pengadilan dalam kasus yang berlarut-larut melawan Ajax. “Orang-orang itu menunjukkan kontrak di pengadilan yang ditandatangani oleh Ajax, kemungkinan oleh Marc Overmars,” katanya.

Van der Zee tampak kecewa dengan konsekuensi bagi Ajax. “Mereka mengklaim berhak atasnya. Kini mereka kembali mendapat tiga juta euro. Kali sebelumnya mereka mendapat lima juta euro. Semua uang itu terbuang percuma di Ajax. Sia-sia,” keluhnya.

Mantan kepala pemandu bakat itu menjelaskan bagaimana GIC terlibat dengan klub pada saat itu. Menurutnya, biro tersebut tidak memiliki hak atas pemain, tetapi menawarkan daftar pemain sepak bola Amerika Selatan berbakat kepada Ajax. “Mereka sendiri tidak memiliki pemain, tetapi mendatangi Overmars dan berkata: Ini daftar enam puluh pemain Amerika Selatan. Semacam tim bayangan yang terdiri dari enam puluh orang.”

Menurut Van der Zee, saat itu ditandatangani sebuah perjanjian yang tidak diketahui oleh departemen pemandu bakat. “Lalu mereka berkata: Marc, kontrak ini tidak membebani Anda, tetapi jika Anda merekrut pemain dari kami, kami akan duduk bersama Anda. Kami tidak tahu persis apa isinya. Marc kemungkinan besar telah menandatanganinya, karena jika tidak, mereka tidak bisa memenangkan kasus itu. Kami sebagai pemandu bakat sama sekali tidak tahu apa-apa.”

Mantan karyawan Ajax itu tetap bersikukuh bahwa GIC tidak terlibat dalam kedatangan Martínez dan Antony. “Antony dan Martínez bukan milik mereka, karena keduanya memiliki agen masing-masing. Mereka sama sekali tidak terlibat, itulah yang mengejutkan.”

Van der Zee bekerja di Ajax antara tahun 2007 dan 2024 dan pensiun tahun lalu.