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Hasil bukanlah segalanya di Real Madrid, dan kemenangan dengan lima gol pun bukan bukti bahwa semuanya berjalan baik. Di balik kemenangan besar 5-1 atas Eindhoven, muncul celah yang jelas, dan satu pertandingan saja sudah mengungkap apa yang dibutuhkan Real Madrid untuk kembali ke puncak.

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Manolo Romero, mantan pemandu bakat Real Madrid, tidak ragu menunjuk akar masalah dan melontarkan tuntutan yang tegas dan lugas dalam program "El Bar" di radio Spanyol Cadena SER: "Real Madrid harus merekrut seorang bek tengah dan seorang gelandang pada bursa transfer musim dingin, tanpa menunda atau menunggu."

"Apa yang terjadi saat melawan Eindhoven harus menjadi alarm peringatan bagi manajemen klub, meski tim meraih kemenangan besar. Tim tertinggal pada babak pertama dan mengalami kekacauan yang jelas dalam susunan pemain setelah mengandalkan pemain yang belum siap secara fisik, sebelum pelatih José Mourinho turun tangan saat jeda babak dan memperbaiki arah permainan," ujar Romero.

"Menang dulu, baru memuaskan suporter. Itulah aturan pertama di Real Madrid, terutama di Liga Champions, dan beberapa hari lalu Mourinho justru melakukan kebalikannya," tambahnya. Ia menegaskan bahwa babak pertama berjalan merugikan sang pelatih, tetapi Mourinho memiliki keberanian untuk berkata: cukup omong kosongnya, dan semuanya pun berubah di babak kedua.

Namun, Romero menilai bahwa memperbaiki kesalahan di dalam lapangan saja tidak cukup, dan solusi sesungguhnya dimulai dari bursa transfer. Dengan tegas ia berkata: "Kami kekurangan bek tengah dan gelandang. Ini bukan opini, ini kenyataan."

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Di lini belakang, Romero menjelaskan bahwa situasi saat ini tidak memberi ruang bagi kejutan apa pun. Huijsen dan Konaté adalah pemain yang berguna, tetapi apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka cedera? Sementara itu, dengan performa mereka saat ini, Militão dan Rüdiger bisa dengan mudah dikalahkan oleh penyerang mana pun, menurut Romero.

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Romero meminta klub merekrut setidaknya satu bek pada bulan Desember mendatang. Ia menyebut kembalinya Jacobo Ramón dari masa peminjaman di klub Italia Como, tempat ia bermain di bawah asuhan Cesc Fàbregas, akan bermanfaat, tetapi hal itu saja tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya.

Adapun tuntutan kedua lebih mendesak, yakni merekrut gelandang kelas atas yang mampu menghadirkan keteraturan dan kendali di lini tengah serta memberi tim keseimbangan yang selama ini hilang dalam laga-laga besar.

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"Dengan Bernardo Silva dan Güler di lini tengah, itu tidak cukup. Kami butuh pemain yang mampu memainkan sepak bola sesungguhnya di posisi ini, agar Bellingham mendapat ruang," kata Romero.

Ia memuji bintang Inggris Jude Bellingham dan menegaskan bahwa sang pemain sedang menjalani periode terbaiknya sejak bergabung dengan Real Madrid serta telah menjadi pemimpin sejati tim di lapangan. Meski begitu, ia menekankan bahwa Bellingham tidak bisa melakukan semuanya sendirian dan membutuhkan pemain yang bermain di belakangnya, melindunginya, serta mengatur permainan di sekitarnya.

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Mengenai Tchouaméni, Romero menyebut bahwa sang gelandang baru pulih dari cedera dan bermain lebih lambat dari biasanya, tetapi tetap merupakan pemain yang berguna. Sementara itu, Camavinga berada dalam kondisi fisik yang sedikit lebih baik dibanding musim lalu, tetapi tim masih membutuhkan kepingan yang hilang untuk melengkapi gambaran.

Romero mengakui sulitnya misi di bursa transfer. Ia menjelaskan bahwa pemain yang ia idamkan, seperti Declan Rice, Vitinha, dan Szoboszlai, tidak tersedia, sementara Mac Allister akan memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Namun, ia menegaskan ada satu atau dua pemain yang bisa direkrut, dan Real Madrid harus segera mengejar mereka.

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Ia mengusulkan nama Felix Nmecha sebagai opsi realistis yang mampu memberi lini tengah Real Madrid keteraturan yang dibutuhkan. "Kami butuh pemain yang mampu memberi sedikit keteraturan di lini tengah, karena tanpa itu, semuanya akan sangat sulit," ujarnya.

Romero menutup pernyataannya dengan pesan yang jelas kepada manajemen dan pelatih: jika Real Madrid ingin bersaing di semua kompetisi, klub harus bergerak sekarang. Seorang bek yang melindungi gawang dan seorang gelandang yang mengatur permainan adalah kunci untuk menyelamatkan musim, sebelum kemenangan besar itu berubah menjadi sekadar hasil yang menipu.