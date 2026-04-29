Mantan pemain yang gagal di Ajax kini bernilai 50 juta euro dua tahun kemudian: Liverpool dan Manchester United ingin merekrutnya

Francisco Conceição menunjukkan perkembangan yang luar biasa bersama Juventus musim ini. Penyerang sayap berusia 23 tahun itu, yang dua tahun lalu masih dipaksa hengkang dari Ajax, kini diperkirakan bernilai 50 juta euro. Hal itu dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport.

Klub-klub besar dari Inggris dilaporkan telah melirik Conceição, demikian tulis surat kabar olahraga berwarna merah muda tersebut. Di antara klub-klub tersebut, Liverpool dan Manchester United adalah yang paling serius, meskipun masih menjadi pertanyaan apakah Juventus bersedia melepas pemain asal Portugal itu.

Musim ini, ia memainkan peran penting dalam skuad Luciano Spalletti, yang sedang menuju kompetisi Liga Champions. Juventus mendatangkan Conceição dari FC Porto musim panas lalu dengan biaya 32 juta euro dan kabarnya hanya bersedia bernegosiasi jika tawaran melebihi 50 juta euro.

Liverpool melihat Conceição sebagai pengganti yang sangat cocok untuk Mohamed Salah, yang akan hengkang dari Anfield musim panas mendatang setelah sembilan musim. Spalletti baru-baru ini mengatakan kepada media Italia bahwa ia menganggap perbandingan antara kedua pemain tersebut ‘tepat’.

“Ketika dia menerima bola di sisi luar dan mencari lawan, dia tak bisa dihentikan,” kata pelatih asal Italia itu tentang anak didiknya. “Hanya tembakannya yang perlu ditingkatkan, karena Salah memang kelas atas dalam hal itu. Namun, Conceição memiliki ledakan dalam situasi satu lawan satu, sehingga dia hampir tak bisa dikejar.”

“Saya tahu orang-orang mengatakan Liverpool adalah klub hebat, tapi saya sudah bermain untuk klub besar di mana saya bahagia,” tambah Conceição bulan lalu. “Saat ini saya hanya fokus pada fase akhir musim untuk membantu klub saya sebaik mungkin. Saya hanya harus terus bekerja keras.”

Conceição pun masuk dalam daftar prioritas Manchester United, karena klub tersebut ingin mempersiapkan skuadnya untuk kompetisi Liga Champions musim depan. Namun, untuk saat ini masih ada keraguan terkait harga yang diminta yang cukup tinggi, meskipun di Italia diperkirakan bahwa Piala Dunia mendatang mungkin dapat mengubah situasi tersebut.