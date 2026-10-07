David Silva kembali sebagai pesepakbola profesional. Gelandang Spanyol yang kini sudah berusia empat puluh tahun itu, yang pada 2023 sempat terlihat mengakhiri kariernya, akan bergabung dengan Supreme Sha Tin, di level tertinggi Hong Kong.

Dalam sebuah video di kanal klub Supreme Sha Tin, Silva menanggapi kedatangannya. "Saya sangat senang bisa bergabung dengan Supreme Sha Tin untuk pengalaman ini," ujarnya membuka.

"Saya sangat menantikan untuk datang ke Hong Kong dan menikmati budaya, orang-orang, serta makanan di Sha Tin. Dan terutama tentu saja sepakbola di Hong Kong."

Supreme Sha Tin didirikan pada 1982 dan belum pernah menjadi juara liga. Saat ini klub tersebut bermain di level tertinggi Hong Kong. Setelah empat pertandingan yang dimainkan, Supreme Sha Tin berada di peringkat kedelapan dari total sebelas tim.

Silva menimba ilmu di akademi Valencia dan kemudian juga bermain di tim utama klub itu. Klub-klub lain yang pernah dibelanya adalah Eibar, Celta de Vigo, Manchester City, dan Real Sociedad.

Khususnya bersama Manchester City, ia meraih sukses besar. Dalam sepuluh tahun saat ia bermain untuk klub Inggris tersebut, ia memenangi total tiga belas trofi, termasuk empat gelar juara liga.

Bersama Spanyol, yang ia bela dalam 125 pertandingan internasional, Silva menjadi juara dunia pada 2010 dan juara Eropa pada 2008 serta 2012. Pada pertengahan 2023, setelah tiga tahun bermain untuk Real Sociedad, ia sempat terlihat gantung sepatu, tetapi kini Silva ternyata kembali lagi sebagai pesepakbola profesional.