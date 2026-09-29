Dalam dua pertandingan klubnya melawan TSV Helmstadt dan VfB Epfenbach, mantan pemain timnas yang sebenarnya berposisi sebagai bek tengah itu terpaksa turun membantu di bawah mistar.

Penyebabnya: karena kiper utama Tiefenbach mengalami patah tangan, pemain 31 tahun itu dialihfungsikan menjadi penjaga gawang, mengenakan sepasang sarung tangan, dan berusaha menjaga gawangnya tetap nirbobol.

Ia melakukannya dengan cukup baik dalam peran yang tidak biasa itu. Süle menampilkan beberapa penyelamatan bagus, tetapi tidak mampu mencegah kekalahan tipis 1-2 pada pertandingan pertama. Hasil yang jauh lebih baik diraih saat menghadapi Epfenbach - duel itu berhasil dimenangi Tiefenbach dengan tipis 3-2.

Sejak musim ini, pemain yang 49 kali membela timnas Jerman (satu gol) itu bermain di Kreisklasse, setelah kontraknya di Borussia Dortmund pada musim panas tidak lagi diperpanjang juga karena banyaknya cedera yang ia alami di masa lalu, dan setelah itu ia mengakhiri kariernya.

Sebelumnya, Süle juga pernah bermain di kasta tertinggi Jerman untuk TSG Hoffenheim dan Bayern Munich. Bersama raksasa Jerman itu, ia bahkan memenangi Liga Champions pada 2020 serta lima kali gelar juara liga.