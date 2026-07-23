Mark van Bommel berada di ambang menjadi pelatih tim nasional baru Belgia, tetapi di sekelilingnya juga harus dibentuk staf teknis. Menurut Het Nieuwsblad, Maarten Martens harus menjadi salah satu asistennya, begitu pula Boudewijn Zenden.

Martens (42) sedang tanpa pekerjaan, setelah dipecat oleh AZ pada Januari. Setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, ia didepak dari sana. Periode itu kemungkinan segera berakhir, jika ia bergabung dengan staf Van Bommel.

Meski Martens sejatinya adalah pelatih kepala, dan awal tahun ini sempat masuk radar Anderlecht, kini ia akan melanjutkan kariernya sebagai asisten di tim nasional Belgia. Sebagai pemain, Martens sembilan kali mengenakan seragam Setan Merah, meski yang terakhir terjadi pada 2010. Karena itu, ia nyaris tidak menjadi bagian dari ‘Generasi Emas’ Belgia.

Selain itu, Het Nieuwsblad memperkirakan staf tersebut sebagian besar akan diisi oleh orang-orang Belanda. Salah satu nama yang kini disebut secara jelas adalah Zenden. Mantan pemain tim nasional Belanda dengan 54 caps itu sebelumnya pernah bekerja di antaranya di PSV, saat Van Bommel menjadi pelatih kepala di sana.

Keuntungan besar dari menambahkan Zenden ke staf teknis adalah ia masih fasih berbahasa Prancis, sejak periodenya di Olympique Marseille. Van Bommel belum memiliki kemampuan itu, meski ia memang bersedia meningkatkan kemampuan bahasa Prancisnya secara signifikan demi menjadi pelatih tim nasional.

Penunjukan Van Bommel tampaknya akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan. Untuk pelatih berusia 49 tahun itu, sudah disiapkan kontrak hingga 2028, di mana Belgia ingin tampil menonjol di Piala Eropa.

Putranya, Ruben van Bommel, sudah memberi isyarat bahwa ia tak lagi mengharapkan adanya masalah. “Kapan ini akan ditayangkan?” katanya sambil tertawa di depan kamera ESPN. “Kalau semuanya berjalan baik, ini akan beres. Dan kalau tidak, kalian tinggal potong bagian ini.”