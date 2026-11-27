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Harry Kane absen selama berbulan-bulan dari FC Bayern. Akankah mereka mencari pengganti pada musim dingin? Saatnya menilik sejumlah nama!

Pemenang Ballon d'Or yang baru dinobatkan tentu tidak bisa begitu saja digantikan. Jika bisa, ia bukanlah pesepakbola terbaik di dunia. Namun, masalah FC Bayern bukanlah bahwa pengganti Harry Kane jauh di bawah levelnya, seperti Nicolas Jackson pada musim lalu, yang toh mencetak sebelas gol untuk klub asal Munich itu. Masalahnya, mereka sama sekali tidak memiliki pengganti Kane yang sesungguhnya.

Setelah masa peminjaman Jackson berakhir pada musim panas, manajemen sempat membahas perekrutan pelapis baru. Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya dan memilih mengandalkan Serge Gnabry serta Ismael Saibari yang serbabisa jika diperlukan. Kini, Kane harus absen hingga Maret akibat robekan sindesmosis , sementara Gnabry dan Saibari yang bisa menjadi solusi darurat juga tidak tersedia.

Gnabry, yang mengalami cedera paha, bisa kembali saat paruh kedua musim dimulai pada awal Januari. Saibari, yang mengalami robekan sindesmosis, diperkirakan kembali pada Februari. Namun, seperti halnya Kane, belum jelas seberapa cepat mereka bisa kembali bermain dengan intensitas penuh dan mencapai performa terbaik setelah pulih. Saat menghadapi 1. FC Köln dan OSC Lille, pelatih Vincent Kompany mencoba Lennart Karl, Tom Bischof, dan Konrad Laimer di lini depan, tetapi eksperimen itu tidak banyak membuahkan hasil. Bakat muda berusia 16 tahun, Bastian Assomo, tampil bagus dalam persiapan musim dan mencatat rentetan gol yang mengesankan , tetapi entah mengapa ia belum juga mendapat tempat di tim utama.

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Agar target musim ini tidak terancam serius, klub asal Munich itu sebaiknya merekrut pengganti Kane pada jeda musim dingin. Direktur olahraga Max Eberl dan direktur teknis Christoph Freund memang belum mau mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkannya. Namun, kemungkinan besar mereka sudah memantau pasar, dan kami pun akan melakukan hal yang sama.

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FC Bayern: Pemain tanpa klub mana yang tersedia?

Pilihan paling mudah tentu merekrut pemain tanpa klub. Keuntungannya, tidak perlu biaya transfer dan sang pemain setidaknya bisa langsung tampil di kompetisi domestik tanpa harus menunggu bursa transfer dibuka pada Januari. Kekurangannya, ia tidak menjalani latihan bersama tim dalam beberapa pekan terakhir dan mungkin belum mencapai kondisi fisik terbaik. Meski begitu, ada sejumlah opsi menarik.

Salah satunya Karim Benzema, Pemain Terbaik Dunia 2022. Penyerang Prancis berusia 38 tahun itu belum memiliki klub sejak meninggalkan Al-Hilal pada musim panas, tetapi terakhir kali menerima gaji dengan standar Arab Saudi. Mauro Icardi, 33 tahun, yang terakhir membela Galatasaray Istanbul, dan Anthony Martial, 30 tahun, yang terakhir bermain untuk CF Monterrey, juga berstatus tanpa klub. Saat masih di Manchester United, Martial pernah dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Munich.

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Kontrak sosok yang sudah dikenal Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting, juga akan berakhir pada akhir Desember. Pemain yang kini berusia 37 tahun itu membela klub asal Munich tersebut dari 2020 hingga 2024. Awalnya, ia menjalankan peran sebagai pelapis Robert Lewandowski dengan sangat baik, tetapi masalah cedera menghantuinya setelah perpanjangan kontrak bernilai besar . Musim ini, ia mencetak lima gol dalam 23 penampilan untuk RB New York, yang sebagian besar berdurasi singkat. Menurut Sky , nama Choupo-Moting telah dibahas secara internal di FC Bayern .

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FC Bayern: Tresoldi atau Ebnoutalib sebagai rekrutan untuk masa depan?

Pilihan lainnya adalah merekrut penyerang dengan prospek lebih panjang. Ia tidak hanya membantu sebagai pengganti sementara, tetapi juga bisa dipersiapkan sebagai pelapis Kane dalam jangka menengah dan mungkin penerusnya kelak. Opsi idealnya adalah Nicolo Tresoldi. Pemain berusia 22 tahun itu terus mencetak gol untuk Club Brügge dan dipandang sebagai harapan terbesar di posisi penyerang oleh dua negara sekaligus, Jerman dan Italia .

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Namun, setelah Kane kembali, Tresoldi mau tidak mau akan banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan FC Bayern, setidaknya pada awalnya. Belum tentu ia bersedia. Kontraknya di Brügge berlaku hingga 2029 dan biaya transfernya kemungkinan mencapai sedikitnya 40 juta euro. Ada pula persoalan sensitif: Tresoldi diwakili agensi 11WINS, yang juga menangani kepentingan Jamal Musiala. Hubungan klub asal Munich itu dengan 11WINS sedang tegang akibat perdebatan terkini mengenai Musiala , meski pernyataan yang dirilis pada Rabu menyebut adanya "dialog yang konstruktif".

Penyerang tim nasional Younes Ebnoutalib termasuk dalam kategori target transfer yang sama dengan Tresoldi. Musim ini, pemain berusia 23 tahun tersebut sudah mencetak delapan gol dalam dua belas pertandingan kompetitif bersama Eintracht Frankfurt, tempat ia terikat kontrak hingga 2031. Ebnoutalib sudah lama dikaitkan dengan Borussia Dortmund, terlebih direktur olahraga BVB Ole Book mengenalnya dari masa mereka bersama di SV Elversberg. Menurut Sport Bild, FC Bayern kini juga ikut bersaing untuk mendapatkannya . Biaya transfer yang mungkin diperlukan berkisar antara 30 hingga 40 juta euro.

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Sementara itu, Nick Woltemade bukanlah opsi, meski klub asal Munich itu berupaya keras merekrutnya pada musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini dipinjamkan Newcastle United ke Juventus Turin, tempat performanya belakangan membaik setelah mengalami kesulitan pada awalnya. Namun, karena Woltemade juga sudah tampil untuk Newcastle pada awal musim, ia tidak memenuhi syarat untuk bermain bagi FC Bayern musim ini. Karena itu, transfer pada musim dingin tidak mungkin dilakukan.

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Penyerang lain mana yang dikaitkan dengan FC Bayern?

Situasinya berbeda bagi Sasa Kalajdzic, 29 tahun. Penyerang jangkung setinggi dua meter itu pernah menjadi kandidat FC Bayern setelah tampil gemilang bersama VfB Stuttgart, tetapi ia bergabung dengan Wolverhampton Wanderers pada 2022. Setelah mengalami rentetan cedera yang menyedihkan, Kalajdzic belakangan kembali bersinar di negara asalnya, Austria, bersama LASK. Sky-Experte Dietmar Hamann baru-baru ini berspekulasi bahwa minat dari Munich mungkin kembali muncul . "Tentu saja saya merasa terhormat," jawab Kalajdzic. "Namun, itu tidak menarik minat saya."

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Dalam beberapa hari terakhir, berbagai pakar transfer dan situs yang tingkat kredibilitasnya beragam juga mengaitkan sejumlah penyerang lain dengan FC Bayern.

Misalnya Folarin Balogun, 25 tahun. Ia menjadi terkenal di Piala Dunia karena skorsingnya dicabut setelah intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi kini hanya menjadi pemain pengganti di AS Monaco. Gabriel Jesus, 29 tahun, juga tidak memiliki tempat sebagai pemain inti di FC Barcelona. Bagaimana dengan kemungkinan Joshua Zirkzee, 25 tahun, kembali? Ia dahulu menembus tim utama FC Bayern, tetapi kesulitan tampil baik di Manchester United sejak 2024.

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Ketiganya pada dasarnya punya potensi, tetapi saat ini masih jauh dari performa terbaik. Situasinya berbeda bagi Amine Gouiri, 26 tahun. Pemain tim nasional Aljazair itu menjalani musim yang bagus bersama Olympique Marseille dan bisa dimainkan sebagai penyerang tengah maupun di sayap kiri.