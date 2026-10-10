Boukary Dramé, mantan pemain timnas Senegal, mengungkapkan kekecewaannya atas krisis hukum yang melingkupi final Piala Afrika 2025 antara Senegal dan Maroko, seraya memperingatkan dampaknya terhadap citra sepak bola di benua Afrika.

Timnas Senegal menang atas Maroko dengan skor 1-0 setelah pertandingan berlanjut hingga 120 menit, sebelum Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) kemudian memutuskan untuk menetapkan Maroko sebagai pemenang gelar, dalam sebuah keputusan yang digugat Senegal ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Pengadilan menggelar sidang mendengarkan terkait kasus tersebut pada Kamis lusa, sementara keputusan diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari mendatang, tanpa adanya pengumuman mengenai tanggal pasti hingga saat ini.

Dalam wawancara dengan situs "Africa Foot", yang mengkhususkan diri pada sepak bola Afrika, Dramé menegaskan bahwa Senegal harus menerima keputusan akhir, meski keputusan itu bertentangan dengan keinginannya, seraya menyatakan bahwa kasus ini telah mencapai tahap di mana hukum yang harus menjadi penentu.

Mantan pemain itu berkata: "Begitu kasus ini mencapai level seperti ini, sayangnya itu adalah bagian dari permainan. Meski kami tidak menerimanya, bisa saja gelar jatuh ke Maroko, dan itu bukan sesuatu yang saya harapkan. Namun, bagaimanapun juga, mereka akan berada dalam koridor hukum, dan hukumlah yang memutuskan perkara ini. Dan jika keputusan menetapkan mereka sebagai juara Afrika di hadapan CAF dan semua pihak, maka kami harus menerimanya. Sayangnya, mereka akan sepenuhnya berada dalam haknya sesuai dengan situasi saat ini."

Dramé: "Kita memberikan citra sebuah benua yang tidak serius"

Dramé, yang membela timnas Senegal pada periode antara 2005 dan 2016, menekankan bahwa dampak terbesar dari krisis ini terletak pada citra yang ditampilkannya tentang sepak bola Afrika, di tengah kemungkinan gelar sebuah turnamen benua ditentukan di luar lapangan, setelah pertandingannya sendiri berakhir dengan kemenangan Senegal.

Ia menambahkan: "Sangat disayangkan bahwa kita memberikan citra sebuah benua yang tidak serius, dan masih memiliki jalan panjang untuk mencapai level orang-orang Eropa. Saya rasa kita memiliki semua yang diperlukan untuk mewujudkannya, tetapi kita akan belajar. Saya berharap tahap ini menjadi sebab bagi perkembangan kita, dan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Itulah tujuannya, agar kita belajar dari kesalahan kita."

Kasus luar biasa yang bisa meninggalkan dampak pada sepak bola Afrika

Dramé menyinggung sifat luar biasa dari kasus ini, menjelaskan bahwa ia belum pernah mengalami situasi serupa, meski ia mengetahui peristiwa-peristiwa terdahulu di mana sejumlah tim meninggalkan lapangan selama pertandingan tanpa mendapatkan, menurut apa yang tampak dalam arsip, sanksi serupa.

Namun, ia menilai bahwa final Senegal dan Maroko berbeda dari kasus-kasus tersebut, karena pertandingan berlanjut hingga tuntas, dan itulah yang membuat kasus ini, menurut pandangannya, menjadi hal yang tidak lazim.

Mantan pemain Paris Saint-Germain itu berkata: "Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Saya melihat bahwa setelah kasus ini, muncul banyak peristiwa lama di mana sejumlah tim meninggalkan lapangan saat pertandingan dan tidak dihukum. Tampaknya hal itu memang pernah terjadi sebelumnya, tetapi kasus ini berbeda, karena pertandingannya berlangsung sampai akhir. Saya bisa katakan ini adalah kali pertama."

Para perwakilan Maroko sebelumnya telah meninggalkan markas Pengadilan Arbitrase Olahraga seusai sidang mendengarkan tanpa memberikan pernyataan, sementara Abdoulaye Saydou Sow, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Senegal, menegaskan bahwa negaranya telah menyampaikan pembelaan yang baik selama sidang berlangsung.