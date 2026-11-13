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Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Mantan pemain sayap Liga Primer Inggris Yannick Bolasie tinggalkan Chapecoense lebih awal setelah klub terdegradasi ke Serie B Brasil, masa depannya masih belum pasti

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Mantan pemain sayap Crystal Palace dan Everton, Yannick Bolasie, berpisah dengan Chapecoense lebih cepat dari jadwal setelah klub Brasil itu terdegradasi ke Serie B. Kepergian penyerang asal Kongo tersebut atas kesepakatan bersama pada Kamis membuat kelanjutan kariernya belum jelas, hanya beberapa pekan sebelum kontraknya dijadwalkan berakhir.

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Pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama akhiri kiprah di Brasil

Bolasie dan klub asal Santa Catarina itu sepakat mengakhiri kontrak yang semula berlaku hingga Desember lebih awal setelah degradasi mereka ke divisi kedua dipastikan secara matematis. Sejak tiba di Chapeco pada Januari, penyerang itu menjalani periode yang kurang menonjol di Kejuaraan Brasil, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste, dan Campeonato Catarinense. Kepergiannya lebih awal kini kembali menimbulkan pertanyaan tentang klub mana yang akan dibela pemain veteran itu selanjutnya.

Pernyataan resmi konfirmasi perpisahan baik-baik

Meski timnya kesulitan di lapangan musim ini, pemain sayap yang hengkang itu tetap disukai di lingkungan klub berkat sikap penuh kasih dan hormat yang ia tunjukkan kepada klub sepanjang sepuluh bulan masa baktinya.

Saat mengonfirmasi kepergiannya pada Kamis, pernyataan resmi klub menyebutkan: “Chapecoense Football Association secara resmi mengumumkan berakhirnya hubungan kontraktual dengan penyerang Bolasie.

“Sang pemain tiba di Chapecoense pada awal musim 2026 dan tampil dalam 34 pertandingan resmi untuk tim, dengan mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist.

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“Kami ingin berterima kasih kepada Yannick Bolasie atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusinya setiap hari selama berada di klub.

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“Memasuki tahap baru dalam kariernya, ia pergi dengan rasa terima kasih dan hormat dari kami. Semua orang di klub mendoakan kebahagiaan bagi Yannick dan keluarganya. Klub berterima kasih kepadanya sebagai seorang profesional dan mendoakan kesuksesan dalam langkahnya berikutnya.”

Karier berpindah-pindah klub lintas benua

Sebelum pindah ke Amerika Selatan, pemain internasional DR Kongo itu paling dikenal berkat kiprahnya di kasta tertinggi Inggris bersama Crystal Palace dan Everton. Sepanjang kariernya di Liga Primer Inggris, pemain yang dikenal piawai mengolah bola itu mencatatkan 119 penampilan, sepuluh gol, dan 17 assist sebelum meninggalkan Merseyside pada 2021.

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Setelah bermain di Turki dan Wales, ia mampu beradaptasi dengan sepakbola Brasil ketika membela Criciuma dan Cruzeiro. Periode paling produktifnya di negara itu terjadi bersama Criciuma, yang dijuluki Tigre. Di sana, ia menjadi pemain kunci dalam kiprah klub tersebut di kasta tertinggi sebelum pindah ke Chapeco.

Tim yang terdegradasi bersiap hadapi Vasco

Sementara Bolasie mempertimbangkan pilihannya sebagai pemain bebas transfer, Chapecoense harus menuntaskan sisa jadwal mereka di kasta tertinggi tanpa dirinya. Mereka akan menjamu Vasco da Gama pada Sabtu, lalu bertandang ke markas Remo pada 18 November dan menyambut Cruzeiro, mantan klub sang pemain sayap, tiga hari kemudian. Setelah itu, perhatian di Santa Catarina akan beralih ke pembangunan kembali skuad untuk menghadapi kompetisi divisi kedua tahun depan.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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