Borja Mayoral melancarkan serangan terhadap mantan pelatihnya, Jose Mourinho, dengan menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu tidak bisa menerima kekalahan dan bahwa ia pernah melontarkan pernyataan yang tidak pantas di dalam ruang ganti yang tidak disukainya maupun rekan-rekannya.

Pernyataan penyerang Getafe saat ini itu muncul dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "Marca", di mana ia mengenang kembali masa-masanya bekerja di bawah asuhan Mourinho di Real Madrid.

Meski usianya masih muda, Mayoral berkesempatan berlatih di bawah asuhan pelatih sekelas Zinedine Zidane dan Jose Mourinho. Ia menegaskan bahwa dirinya belajar banyak dari pelatih asal Portugal tersebut, namun ia tidak menyembunyikan rasa kesalnya terhadap sebagian sikap sang pelatih.

Mayoral berkata: "Hal yang paling saya sukai dari Mourinho adalah sesi-sesi latihannya, sangat kompetitif dan menyenangkan. Meski situasi saya tidak ideal, saya tetap menikmati bekerja bersamanya."

Ia menambahkan: "Seiring berjalannya waktu ia juga membuat saya terkejut, melalui percakapannya dengan saya dan apa yang ia sampaikan kepada saya sebelum beberapa pertandingan. Saya merasakan penghargaannya atas kerja keras saya. Saya ingat suatu kali ia berkata kepada saya bahwa saya layak bermain lebih awal, dan ia memuji saya habis-habisan di salah satu konferensi pers. Saya tidak akan pernah melupakan itu."

Ia melanjutkan: "Ia sangat ramah dan sering berbicara dengan para pemain Spanyol seperti Gonzalo Villar dan Carles Perez tentang masanya di Real Madrid. Karena pada dasarnya saya orang yang penasaran, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk banyak bertanya kepadanya soal periode tersebut."

Mengenai sisi negatifnya, Mayoral menutup: "Hal yang paling mengganggu saya dari Mourinho adalah ketidakmampuannya menerima kekalahan. Ia melontarkan pernyataan buruk di dalam ruang ganti yang tidak saya sukai, dan itu bukan hanya ditujukan kepada saya, tetapi juga kepada rekan-rekan saya. Saya paham bahwa ia orang yang sangat kompetitif dan bahwa kita semua bisa saja mengatakan sesuatu dalam kondisi marah, tetapi rasa hormat harus selalu menjadi yang utama."