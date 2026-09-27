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real madrid(C)Getty Images
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Mantan pemain Real Madrid menolak kembali ke Bernabeu, Arsenal dan Chelsea memantau

Real Madrid vs Villarreal
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Real Madrid berupaya memperkuat lini pertahanannya

Jacobo Ramon tidak ingin kembali ke Real Madrid untuk saat ini, meski klub Los Blancos berminat untuk kembali menggunakan jasanya musim panas mendatang, di tengah penampilan gemilang bek muda Spanyol tersebut bersama Como di Italia.

Real Madrid sebelumnya telah menjual Ramon ke Como, dengan tetap mempertahankan 50% hak atas pemain tersebut, di samping adanya klausul yang memungkinkan klub Spanyol itu untuk mendapatkannya kembali dengan harga 9 juta euro.

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Namun surat kabar Spanyol "AS" memberitakan bahwa bek tengah berusia 21 tahun itu saat ini tidak memikirkan untuk kembali ke Real Madrid, setelah ia merasa sangat nyaman di Como, di mana ia bermain bersama tim di bawah asuhan pelatih Spanyol Cesc Fabregas, dan mendapatkan peran yang menonjol.

Real memang sebelumnya sudah mengajukan kemungkinan kembalinya pemain tersebut pada musim panas lalu, tetapi Ramon menolak gagasan itu karena kekhawatirannya untuk duduk di bangku cadangan, sesuatu yang mungkin akan kembali terjadi pada musim panas mendatang.

Ketertarikan pada bek muda ini tidak terbatas pada klub Los Blancos saja, karena perkembangannya juga menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, dengan Arsenal dan Chelsea di barisan terdepan yang tengah memantau situasinya.

Real tengah berupaya melakukan peremajaan pada periode saat ini, setelah dua musim yang sangat mereka rasakan berat, baik di kancah domestik maupun Eropa.

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