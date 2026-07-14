Mantan pemain Milan dan Inter, Dario Simic, ditangkap atas tuduhan korupsi: ia sedang diselidiki terkait izin perkemahan di Kroasia

Dario Simic, mantan bek Inter, Milan, dan Dinamo Zagreb, kini menjadi sorotan dalam penyelidikan antikorupsi di Kroasia. Mantan bek tersebut ditangkap dengan tuduhan telah memperoleh izin secara ilegal untuk membangun perkemahan di pesisir tengah negara tersebut: penangkapan tersebut terjadi dalam rangka operasi besar-besaran yang dilakukan oleh kepolisian Kroasia dan USKOK, badan pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir.





SIMIC SAAT INI - Menurut laporan kantor berita Kroasia HINA, para penyidik telah memastikan bahwa hasil inspeksi di perkemahan milik Simic menunjukkan tidak adanya fasilitas sanitasi dan bahwa lahan tersebut berada di luar kawasan yang diperbolehkan untuk pembangunan. Penyelidikan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dan tahun lalu saudara laki-laki mantan pemain tersebut, Josip Simic, juga ditangkap dengan tuduhan transaksi komersial fiktif dan penggelapan pajak. Setelah pensiun sebagai pemain, pria asal Kroasia ini membuka beberapa bar bersama keluarganya dan mengelola perusahaan air mineral yang sangat besar di Kroasia.









Simic ditangkap atas tuduhan korupsi

Penyelidikan terkait perkemahan: apa tuduhan terhadap Simic

Polisi telah menangkap Simic, yang menjadi pusat kasus hukum di Kroasia yang melibatkan beberapa orang. Menurut para penyidik, perkemahan tersebut diduga mendapat izin berkat izin-izin yang diperoleh secara tidak sah melalui campur tangan mantan pejabat Livljanic. Mantan bek Milan tersebut telah diinterogasi di Zagreb dan akan tetap ditahan sementara selama beberapa jam ke depan, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dan interogasi baru yang akan membantu mengungkap kasus ini. Menurut dakwaan, Livljanic diduga mengeluarkan izin-izin tersebut berdasarkan laporan inspeksi yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, sehingga dalam dokumen resmi tercantum bahwa ia telah mengunjungi lokasi perkemahan tersebut secara langsung.





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Tempat perkemahan yang dikelola Simic juga dilaporkan mendapat izin berkat izin yang diperoleh secara tidak sah. Bersama mantan bek tersebut, seorang pengusaha lokal yang diduga berperan sebagai perantara juga ditangkap. Mantan bek tersebut pensiun dari tim nasional Kroasia pada 2008, menjadi pemain sepak bola pertama di negaranya yang mencapai 100 penampilan. Selama kariernya, ia pernah membela Inter dan Milan, memenangkan satu gelar Scudetto dan dua gelar Liga Champions bersama Rossoneri, sebelum mengakhiri kariernya di Dinamo Zagreb. Setelah pensiun, ia menjadi pengusaha, membuka beberapa tempat usaha bersama keluarganya dan mendirikan salah satu perusahaan air mineral paling terkenal di Kroasia.





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