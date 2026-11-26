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Pada 2018, Marco Motta, pemain kelahiran 1986 yang menjadi bek sayap Juventus pada 2010 hingga 2012, menjadi pemain Italia pertama (dan hingga kini satu-satunya) yang bermain untuk Omonia Nicosia, lawan Juventus hari ini di Liga Europa.

"Proyeknya ambisius, dirancang untuk menantang rival sengit mereka, Apoel Nicosia, dengan struktur dan pemain yang didatangkan dari liga-liga top Eropa. Namun, pada pertengahan musim, direktur olahraga dan pelatih sudah berganti…," kenang Motta dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport.

"Situasinya tentu tidak biasa. Di sana, perjalanan tandang dalam kompetisi paling lama hanya sekitar dua jam dengan bus, sesuatu yang bahkan belum pernah saya alami saat masih di sekolah sepak bola. Secara umum, pengaruh Yunani sangat terasa, termasuk di kalangan pemain. Namun, tim kami sangat internasional. Bahkan, ketika proyek itu dipaparkan kepada saya, rencananya adalah merekrut Seedorf sebagai pelatih. Namun, ia tidak pernah datang," tambahnya.

Mengenai Juventus saat ini, yang performanya naik turun, ia berkata: "Saya terutama menyayangkannya karena mereka punya pelatih hebat, Spalletti, yang pernah melatih saya di Roma. Saya berharap ia bisa bertahan lama. Saya melihatnya bersemangat dan yakin. Dari luar, segalanya selalu tampak lebih sederhana, tetapi Juventus harus membidik pencapaian tertinggi dan saya berharap mereka bisa segera kembali ke level itu."

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Mengenai Spalletti, ia berkata: "Saya masih ingat banyaknya air mata di ruang ganti ketika ia memutuskan mengundurkan diri setelah sekitar dua pekan pertandingan. Kini saya menjadikannya panutan. Sebagai pelatih, saya ingin memiliki karakteristik yang saya lihat pada Spalletti, Conte, Gasperini, dan Ranieri. Jika saya bisa mengambil bahkan hanya 5% dari masing-masing, saya akan sangat senang."