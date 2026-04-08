Mantan pemain Italia memilih Pelatih Terbaik: Bersamanya, kami sampai muntah-muntah di lapangan!

Emmanuel Giaccherini, mantan pemain Juventus dan tim nasional Italia, menunjuk pelatih terbaik untuk memimpin Azzurri pada periode mendatang, guna membangun kembali tim dari nol, setelah kegagalan telak di Piala Dunia.

Untuk ketiga kalinya berturut-turut, timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia, setelah kalah dalam adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina di final play-off.

Oleh karena itu, Giaccherini mencalonkan pelatih Napoli saat ini, Antonio Conte, untuk kembali memimpin Azzurri, dengan mengatakan: "Dia adalah pemimpin yang dapat diandalkan di masa-masa sulit. Dia mempersiapkan Anda seperti seorang prajurit untuk pertempuran, dan itulah tepatnya yang kita butuhkan saat ini."

Baca juga: Dampak bencana Italia.. Mantan pelatih Juventus jadi kandidat pengganti Conte

Giaccherini pernah dilatih oleh Conte di Juventus, serta di timnas Italia, pada Euro 2016, ketika mereka tersingkir di perempat final setelah kalah dari Jerman melalui adu penalti.

Dia menambahkan dalam pernyataannya kepada surat kabar "La Gazzetta dello Sport": "Dia (Conte) memiliki gaya kerja yang menyentuh jiwa. Jika Anda mengikutinya, Anda akan berkembang. Para pemain berusaha sekuat tenaga untuknya. Dia tahu cara menciptakan ikatan yang unik dengan tim."

Dia melanjutkan: "Di lapangan, kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan; dalam latihan, kamu melakukannya seribu kali. Sampai kelelahan. Lalu ada banyak pekerjaan: aku ingat beberapa sesi di mana kami muntah, dan kami butuh masker oksigen untuk menyelesaikan latihan. Kami keluar dari sana benar-benar kelelahan."

Dia melanjutkan: "Conte adalah yang terbaik; dia akan membawa kami kembali ke Piala Dunia. Dia sudah membuktikan kemampuannya untuk sukses bersama tim nasional. Rekam jejaknya yang gemilang adalah bukti terbaiknya: dia telah memperbarui dirinya di Juventus, Inter, dan Napoli. Dan dia akan melakukan hal yang sama dengan Italia, sekarang lebih dari sebelumnya."

Dia menambahkan: "Conte datang dan mengubah segalanya bagi tim nasional. Saya pernah bermain di bawah asuhannya di Juventus, dan saya tahu apa yang bisa dia berikan kepada tim kami. Baik di Turin maupun di Coverciano (markas latihan Italia), latihan-latihannya sangat berat, tapi kami tampil gemilang di lapangan."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dia mengatakan kepada kami bahwa tugas kami adalah tampil bagus, dan bahwa kami harus menjadi prajurit yang siap bertempur. Kami tidak memiliki pahlawan, tetapi hasrat untuk meraih kemenanganlah yang membuat perbedaan."