'Mantan pemain Feyenoord menjadi kandidat untuk menggantikan Mohamed Salah di Liverpool'

Liverpool memasukkan Yankuba Minteh ke dalam daftar sebagai calon pengganti Mohamed Salah, demikian dilaporkan oleh sejumlah media Inggris. Mantan pemain Feyenoord ini dianggap sebagai alternatif yang lebih terjangkau jika Yan Diomande dari RB Leipzig ternyata tidak bisa didatangkan.

Minteh, yang masih berusia 21 tahun, pernah bermain untuk Feyenoord dengan status pinjaman dua musim lalu. Saat itu, ia masih terikat kontrak dengan Newcastle United.

Setelah musim yang gemilang di De Kuip, Brighton & Hove Albion mentransfer tak kurang dari 35 juta euro ke Newcastle untuk merekrut Minteh.

Minteh kini telah menjadi pemain andalan di Brighton selama dua tahun. Dalam 73 pertandingan resmi, pemain asal Gambia ini mencetak sepuluh gol dan sembilan assist, namun terutama semangat kerjanya yang tak kenal lelah membuatnya disukai para pendukung.

Kini, Minteh disebut-sebut sebagai calon pengganti Salah. Fakta bahwa manajer Arne Slot sudah mengenalnya dianggap sebagai keuntungan besar di Inggris. Minteh sendiri setidaknya tertarik untuk pindah ke Anfield.

Untuk saat ini, Diomande tetap menjadi kandidat utama, tetapi Minteh bisa menjadi alternatif serius jika pemain asal Pantai Gading itu ternyata terlalu mahal.

Di Brighton, Minteh masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, pemain yang telah 20 kali membela timnas ini bernilai sekitar 40 juta euro.