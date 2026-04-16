Mantan pemain Feyenoord mencetak gol sundulan yang indah dan merayakannya layaknya Cristiano Ronaldo

Pada Rabu malam hingga Kamis dini hari, Ondrej Lingr sejenak merasa seperti Cristiano Ronaldo. Mantan gelandang Feyenoord itu mencetak gol sundulan indah dalam pertandingan antara Houston Dynamo dan El Paso (kemenangan 4-1) dan merayakannya dengan selebrasi ‘Siu’ yang terkenal dari sang superstar Portugal.

Pemain asal Ceko berusia 27 tahun ini kini bermain untuk Houston Dynamo. Di Major League Soccer, Lingr kehilangan tempatnya di starting line-up musim ini, namun di babak 16 besar US Open Cup, ia membuktikan nilainya.

Hanya dalam dua menit, Lingr sudah mencetak gol lewat tendangan salto yang indah. Ia kemudian bergegas ke tiang sudut untuk merayakan golnya layaknya Ronaldo.

Antara tahun 2023 dan 2024, Lingr hanya bermain dalam 28 pertandingan resmi bersama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak empat gol dan satu assist.