Mantan pemain Feyenoord mencari jalan keluar dan ditawari kontrak oleh PSV

Hugo Bueno (23) baru-baru ini ditawarkan kepada PSV, demikian dilaporkan pengamat klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Juara nasional bertahan tersebut ingin menambah seorang bek kiri ke dalam skuadnya musim panas ini.

Menurut Elfrink, PSV telah menerima beberapa tawaran pemain dalam pencarian bek sayap baru.

“Misalnya, Adam Aznou (20) dari Bayern München pernah menjadi kandidat untuk memperkuat klub ini di masa lalu dan mungkin masih bisa menjadi opsi, meskipun tampaknya dia bukan pilihan utama dalam daftar.”

“Dari segi olahraga, Aznou baru saja melewati tahun yang cukup dramatis. Everton membelinya dari Bayern, tetapi Aznou hampir tidak pernah bermain,” tulis Elfrink.

Bueno, yang bermain untuk Feyenoord pada musim 2024/25, setidaknya telah ditawarkan kepada PSV. “Apakah PSV ingin dan mampu melanjutkan proses ini, masih belum jelas.”

“Ada banyak nama dalam daftar tersebut dan selain itu, kedatangan seorang bek kiri juga bisa bergantung pada pilihan-pilihan lain yang diambil PSV,” tutup Elfrink.

Bueno terdegradasi dari Liga Premier bersama Wolverhampton Wanderers pada musim lalu. Ia tampaknya sedang mencari jalan keluar, mengingat kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028 dengan klub yang akan berlaga di Championship.