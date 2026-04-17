Tottenham Hotspur memiliki peluang terbaik untuk merekrut Marcos Senesi secara gratis, demikian dilaporkan David Ornstein pada Jumat atas nama The Athletic. Kontrak pemain asal Argentina itu di Bournemouth akan berakhir musim panas ini.

Sebagai pemain kidal yang bebas transfer, Senesi menjadi incaran yang cukup diminati, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, menurut Ornstein, Tottenham saat ini memimpin dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Namun, ada syarat krusial yang harus dipenuhi untuk transfer ini: Tottenham harus tetap bertahan di Premier League. The Spurs saat ini terlibat dalam pertarungan degradasi yang historis.

Saat ini, tim asuhan Roberto De Zerbi, manajer ketiga musim ini, berada di zona degradasi. Tim peringkat ke-18 di Premier League ini tertinggal dua poin dari pesaing terdekatnya dalam pertarungan degradasi, West Ham United.

Jika Tottenham berhasil selamat dari degradasi, Senesi berpotensi menjadi yang pertama dari dua rekrutan De Zerbi. Andy Robertson, bek kiri Liverpool saat ini, juga bisa - asalkan Spurs bertahan - pindah ke London Utara tanpa biaya transfer.

Namun, masih ada pesaing lain yang mengincar kedatangan Senesi, yang pada musim panas 2022 pindah dari Feyenoord ke Bournemouth. The Cherries saat itu membayar 15 juta euro untuk mendatangkannya.

Selain Senesi, pelatih kepala Andoni Iraola juga akan hengkang dari klub yang saat ini berada di peringkat sebelas Liga Premier pada musim panas mendatang. Pelatih asal Spanyol itu diminati oleh beberapa klub, termasuk Athletic Bilbao.