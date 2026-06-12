Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
LarinIMAGO
Sydney Jordan

Diterjemahkan oleh

Mantan pemain Feyenoord, Cyle Larin, menjadi pahlawan Kanada berkat golnya yang tercipta dengan sangat cepat

Canada vs Bosnia and Herzegovina
Canada
Bosnia and Herzegovina
World Cup

Kanada dan Bosnia dan Herzegovina berbagi poin: 1-1. Di kubu Kanada, mantan pemain pinjaman Feyenoord, Cyle Larin, tampil sebagai pahlawan utama. Kurang dari dua menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, striker ini sudah mencetak gol.

Pada menit ke-17, Kanada mendapat peluang serius pertama. Alistair Johnston mendapat ruang di sisi kanan untuk memberikan umpan. Melalui bek Bosnia Amar Dedic, bola mendarat di sekitar titik penalti di depan kaki Jonathan David. Penyerang itu bisa menendang dengan bebas, tetapi tendangannya kurang meyakinkan dan dengan mudah ditepis oleh kiper Nikola Vasilj.

Tak lama kemudian, Bosnia dan Herzegovina mencetak gol. Setelah pelanggaran terhadap pemain PSV Esmir Bajraktarevic, tim tersebut mendapat tendangan bebas. Sead Kolasinac mengarahkan bola ke tiang dekat, lalu penyerang Lukic menyundulnya dari jarak dekat: 0-1.

World Cup
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
World Cup
Canada crest
Canada
CAN
Qatar crest
Qatar
QAT

Kanada kemudian secara tegas berusaha mencari gol penyeimbang. Tim tuan rumah terus menekan Bosnia dan menciptakan ancaman melalui Tani Oluwaseyi, namun pertahanan negara Eropa tersebut tetap kokoh.

Setelah jeda, Kanada meningkatkan tekanan. Melalui Oluwaseyi dan Liam Millar, ancaman tuan rumah semakin besar, sementara Bosnia hampir tidak bisa melakukan serangan. Pada menit ke-53, Ismaël Koné sepertinya akan mencetak gol penyama kedudukan, tetapi Sead Kolasinac menghalau bola tepat di depan garis gawang dan melihat penyelamatannya memantul dari mistar gawang.

Namun, Kanada tetap rentan dalam transisi serangan. Dari serangan balik cepat, Lukic mendapat peluang untuk menggandakan keunggulan, tetapi saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Maxime Crépeau, ia gagal. 

Di menit-menit akhir, mantan pemain pinjaman Feyenoord, Larin, masuk ke lapangan. Pergantian pemain ini langsung membuahkan hasil: Larin dengan cerdik mengelabui lawannya dan melepaskan tendangan dari jarak 16 meter yang masuk ke gawang dengan meyakinkan: 1-1. Dan dengan itu, skor akhir pun ditentukan.

Iklan