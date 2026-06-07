Mantan pemain Feyenoord berpotensi menjadi rekan setim Donyell Malen: 'Kedua klub sedang menjalin komunikasi'

Penyerang Olympique Marseille, Igor Paixão, telah lama menjadi incaran AS Roma dan kemungkinan akan pindah ke ibu kota Italia pada musim panas ini, demikian dilaporkan pakar transfer Matteo Moretto. Menurutnya, kedua klub sedang melakukan pembicaraan mengenai mantan pemain Feyenoord tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Paixão dikaitkan dengan Roma. Musim panas lalu sudah beredar rumor bahwa klub Roma itu ingin memperkuat skuadnya dengan pemain Brasil tersebut, tetapi transfer itu tidak terwujud. Marseille yang akhirnya berhasil mempertahankan pemain tersebut.

La Gazzetta dello Sport melaporkan awal pekan ini bahwa pemain sayap tersebut masuk dalam daftar incaran pelatih Gian Piero Gasperini. Selain itu, beredar juga rumor mengenai minat Roma terhadap pemain timnas Belanda, Crysencio Summerville.

Moretto kini mengonfirmasi bahwa kedua klub sedang berdiskusi mengenai Paixão. "Ini memang sudah menjadi rumor beberapa hari terakhir, tapi saya ingin mengonfirmasinya," kata Moretto.

"Saya bisa memastikan bahwa Roma sudah menghubungi dan menanyakan tentang Paixão. Dia punya profil yang bagus untuk Roma. Roma sedang mencari pemain seperti itu. Itulah mengapa dia masuk dalam daftar," kata pakar transfer tersebut.

Penyerang berusia 25 tahun itu dibeli dari Feyenoord pada musim panas 2025 dengan harga sekitar 30 juta euro dan telah bermain dalam 30 pertandingan untuk Marseille, di mana ia mencetak enam gol. Nilai transfer penyerang tersebut diperkirakan oleh Transfermarkt sekitar 35 juta euro.

Namun, Paixão mengalami musim yang mengecewakan bersama Marseille. Klub raksasa Prancis itu finis di peringkat kelima dan akibatnya tidak lolos ke Liga Champions, dengan konsekuensi finansial yang besar. Akibatnya, klub mungkin harus menjual pemain - sesuatu yang ingin dimanfaatkan dengan antusias oleh klub-klub yang tertarik.