Mantan pemain Feyenoord berpeluang melakukan transfer yang menarik, namun ADO belum bersedia bekerja sama

ADO Den Haag telah menolak tawaran pertama dari Union Sint-Gillis untuk Milan Hokke. Menurut jurnalis Wout Fassbender, klub papan atas Belgia tersebut akan kembali mengajukan tawaran untuk bek berusia 22 tahun itu.

Hokke telah bermain untuk ADO sejak musim panas 2025, setelah didatangkan dari Feyenoord. Pada musim pertamanya sebagai pemain sepak bola profesional, pemain asal Vlaardingen ini langsung membawa timnya meraih gelar juara di Keuken Kampioen Divisie.

Di Den Haag, Hokke hanya terikat kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga ADO ingin memperpanjang kontraknya. Namun, Union sangat serius.

Direktur teknis Mark Wotte menolak mengonfirmasi bahwa tawaran pertama dari klub asal Brussel tersebut mencapai sekitar 500.000 euro.

Voetbal International sebelumnya telah melaporkan bahwa Hokke ingin pindah. Pemain berkaki kiri itu bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Union.

Hingga saat ini, Hokke telah memainkan 33 pertandingan resmi untuk ADO. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak satu gol dan memberikan lima assist.

Antara tahun 2011 dan 2025, Hokke bermain di akademi muda Feyenoord. Namun, hal itu tidak membawanya ke debut di tim utama.