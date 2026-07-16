'Mantan pemain FC Twente pindah ke Arsenal dengan nilai transfer puluhan juta'

Christos Tzolis telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Arsenal, demikian dilaporkan jurnalis transfer Nicolò Schira. The Gunners akan segera mengajukan tawaran bernilai jutaan untuk pemain sayap berusia 24 tahun dari Club Brugge dan tim nasional Yunani tersebut.

Menurut Schira, Tzolis dapat menandatangani kontrak selama lima musim bersama Arsenal. Di Emirates Stadium, pemain yang telah 34 kali membela timnas ini berpotensi meraih gaji hingga 3 juta euro per tahun.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Tzolis sekitar 40 juta euro. Untuk saat ini, belum jelas berapa jumlah yang akan ditawarkan Arsenal.

Dua tahun lalu, Club Brugge hanya membayar 6,5 juta euro untuk mendatangkan Tzolis dari Fortuna Düsseldorf. Ia didatangkan oleh direktur teknis Devy Rigaux, yang kini bekerja di Feyenoord.

Tzolis baru saja mencetak gol dengan cara yang indah di De Kuip pada Sabtu lalu. Club Brugge akhirnya kalah 3-1 dari Feyenoord.

Itu bukanlah satu-satunya pertandingan yang pernah dimainkan Tzolis di Belanda. Antara Juli 2022 dan Januari 2023, penyerang tersebut bermain selama setengah tahun dengan status pinjaman untuk FC Twente di Eredivisie.

Di Brugge, Tzolis tampaknya akan mengakhiri kariernya dengan 108 pertandingan resmi. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 43 gol dan 45 assist.