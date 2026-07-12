Mantan pemain Benfica (43) meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang tragis

Dunia sepak bola Portugal diguncang oleh kabar meninggalnya Manú. FC Alverca mengonfirmasi pada Minggu pagi bahwa mantan penyerang tersebut meninggal dunia pada usia 43 tahun akibat kecelakaan lalu lintas di Portugal.

“FC Alverca dengan penuh duka mendalam menerima kabar meninggalnya Manú, mantan pemain klub ini. Kami menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang telah berbagi perjalanan hidup dan karier bersamanya,” tulis klub tersebut di X.

Benfica, salah satu klub tempatnya pernah bermain, juga menanggapi kabar duka ini. “Klub menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan teman-temannya,” kata klub papan atas Portugal tersebut.

Manú, nama lengkapnya Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, memulai karier profesionalnya yang berlangsung selama lima belas tahun di FC Alverca. Penyerang sayap berkaki kanan ini kemudian bermain, antara lain, untuk SC Lourinhanense, Benfica, Modena FC, AC Carpenedolo, Estrela da Amadora, AEK Athena, Marítimo, Beijing Guoan, Ermis Aradippou, dan Vitória FC.

Manú merayakan kesuksesan olahraga terbesarnya bersama Legia Warsawa. Bersama klub Polandia tersebut, ia dua kali menjuarai piala nasional.

Pada tahun 2015, Manú pensiun dari level tertinggi. Setelah itu, ia tetap aktif di divisi-divisi bawah sepak bola Portugal.

Selama musim 2011/12, Manú bersama Legia Warsawa berhadapan dengan PSV di Liga Europa. Pada pertandingan leg pertama di Stadion Philips, ia bermain selama satu babak. PSV memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0. Pada leg kedua, pemain asal Portugal ini tidak diturunkan.