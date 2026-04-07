Mantan pemain Bayern: Real Madrid adalah klub yang paling dibenci... dan saya tidak suka gaya bermain Vinícius

Suasana semakin memanas menjelang pertandingan perempat final Liga Champions antara Real Madrid dan Bayern Munich, yang dianggap sebagai salah satu laga klasik terbesar dalam sepak bola Eropa.

Markus Babbel, mantan pemain Bayern Munich, tidak ragu-ragu melontarkan kritik tajam terhadap klub "Los Blancos" dalam wawancara dengan saluran "Sky 90".

Babel mengatakan dengan tegas: "Real Madrid adalah klub yang paling dibenci di Eropa, dan akan sangat bagus jika Bayern Munich lolos."

Mantan pemain tersebut menambahkan: "Perilaku mereka dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya, sama sekali tidak sportif, tidak ada hubungannya lagi dengan permainan yang adil, dan saya merasa mereka menganggap diri mereka lebih unggul dari semua orang, serta melihat diri mereka lebih baik dari siapa pun... Hal ini membuat saya sangat marah, dan membuat saya benar-benar membenci mereka."

Babel juga mengenang insiden boikot Real Madrid terhadap upacara penganugerahan Ballon d'Or setelah Vinícius Júnior tidak memenangkan penghargaan tersebut, sambil berkata: "Jika tidak ada pemain mereka yang memenangkan Ballon d'Or, kami sebagai tim tidak akan memboikot upacara tersebut."

Dia menambahkan: "Saya pikir perilaku ini merupakan penghinaan terhadap semua orang, dan karena itulah klub kehilangan banyak rasa hormat. Sederhananya, saya merasa perilaku mereka sangat menjijikkan."

Pabel juga mengkritik penampilan bintang Brasil Vinícius Júnior, dengan berkomentar: "Ketika saya melihatnya terjatuh dan berguling-guling 14 kali setiap kali bergerak, saya sama sekali tidak menyukainya."