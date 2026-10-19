Mantan pemain Barcelona mengguncang ruang ganti Paris: ketegangan menjelang laga di Parc des Princes

Bertambahnya menit bermain yang didapat Dro Fernandez, mantan pemain Barcelona, bersama Paris Saint-Germain memicu rasa cemburu di antara sejumlah talenta muda klub Prancis tersebut, seiring kepercayaan yang diberikan pelatih Luis Enrique kepadanya, menjelang duel yang dinanti melawan tim Katalan di Liga Champions.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa peran yang dimainkan Dro di dalam tim Paris menimbulkan sedikit ketegangan di ruang ganti, terutama di antara para pemain muda yang berupaya mendapatkan peluang bermain lebih besar, di antaranya Senny Mayulu, gelandang berusia 20 tahun, dan Quentin Ndjantou, winger kiri berusia 19 tahun.

Dro Fernandez bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin lalu, dengan nilai 8 juta euro, meski ia memiliki klausul penalti dalam kontraknya dengan klub Katalan sebesar 6 juta euro, karena klub Prancis itu lebih memilih mencapai kesepakatan langsung dengan Barcelona untuk menuntaskan transfer tersebut.

Kepergian pemain muda itu sebelumnya memicu ketidaksenangan Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, yang menyampaikan pesan jelas soal rasa memiliki terhadap klub, dengan mengatakan: "Jika seseorang ingin bermain untuk Barcelona, ia harus menghidupi warna klub ini 100 persen."

Luis Enrique memberi Dro kesempatan baru

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Setelah awal yang tidak memberinya banyak menit bermain, situasi Dro bersama Paris Saint-Germain membaik pada awal musim ini. Ia tampil sebagai starter dalam dua laga terakhir tim di Liga Prancis melawan Le Mans dan Strasbourg, serta turun dalam 5 dari 7 pertandingan yang dijalani tim di kompetisi tersebut, dan menuntaskan laga melawan Slovan Bratislava pada pekan pertama fase liga Liga Champions.

Peluang yang didapat pemain muda Spanyol itu memunculkan tanda tanya di kalangan talenta muda di Paris, terutama karena klub memiliki sejumlah pemain yang berharap bisa membuktikan kemampuan mereka dan meraih kepercayaan tim pelatih.

Marquinhos mendukung mantan pemain Barcelona

Di sisi lain, Dro mendapat dukungan dari sejumlah pemain tim utama, dipimpin oleh kapten Marquinhos, yang berupaya mendekatinya sejak kedatangannya untuk membantunya beradaptasi dengan suasana baru.

Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Barcelona di Stadion Parc des Princes, dalam laga yang memiliki arti khusus bagi Dro, yang akan menghadapi mantan klubnya, di tengah perkiraan sulitnya ia mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dalam duel yang dinanti tersebut.