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Salah satu dari sekian banyak keluhan yang dilontarkan José Mourinho, pelatih Real Madrid, seusai laga Sabtu kemarin menyasar bangku cadangan Alavés. Ia menuding lawan melempar bola ke dalam lapangan dalam dua kesempatan demi mengganggu jalannya pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 tim tamu di Stadion Santiago Bernabéu dalam lanjutan LaLiga.

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Pelatih asal Portugal itu berkata: "Wasit begitu permisif, padahal ada aturan yang sangat jelas yang menyebutkan bahwa jika bangku cadangan melempar bola ke dalam lapangan, pelatih harus diganjar kartu merah. Mereka melempar bola ke dalam lapangan dua kali, dan wasit sangat lunak terhadap hal itu."

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Ia menambahkan soal persoalan ini: "Satu-satunya hal yang saya kritik, dan itu buruk, adalah melempar bola ke dalam lapangan: tidak ada lagi yang melakukan itu di sepak bola."

Dalam konteks ini, pelatih Real Madrid itu merujuk pada Pasal 107 Kode Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol, yang mengatur gangguan ketertiban yang bersifat berat.

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Ayat kedua pasal tersebut berbunyi: "Dianggap sebagai pelanggaran berat dan dihukum denda hingga 3.000 euro serta peringatan penutupan, pelemparan satu atau beberapa bola atau benda lain ke lapangan dari tribune, terlepas dari apakah permainan sedang terhenti atau tidak."

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Pasal itu melanjutkan: "Apabila pelemparan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya dilakukan, setidaknya satu kali, oleh pemain mana pun atau anggota bangku cadangan mana pun, selain penjatuhan sanksi atau sanksi-sanksi terhadap klub yang disebutkan dalam ayat pertama pasal ini, pelanggaran tersebut dianggap sebagai perilaku tidak patut dan mengakibatkan pengusiran langsung dari lapangan bagi pelakunya, serta larangan bertanding tiga laga."

Pasal itu juga menyatakan: "Apabila wasit tidak dapat mengidentifikasi pelaku secara langsung, pelatih tim tempat pelaku bernaung diusir dari lapangan karena melakukan perilaku tidak patut, dan dihukum larangan bertanding minimal tiga laga."

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Dengan demikian, jika bola dilempar dari bangku cadangan Alavés dan wasit tidak dapat mengidentifikasi pelakunya, wasit semestinya mengusir pelatih tim tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Meski begitu, perlu dicatat bahwa musim ini tim-tim tidak menyimpan bola di bangku cadangan selama pertandingan sejak LaLiga mulai menggunakan bola berteknologi baru, karena bola-bola ditempatkan di kerucut yang tersebar di sekeliling lapangan.

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Tanggapan Suárez

Dalam konteks ini, Denis Suárez, pemain Alavés, menanggapi tudingan Mourinho dalam pernyataan yang dikutip harian Mundo Deportivo asal Katalonia: "Tidak, tidak, tidak, itu terjadi di akhir laga. Ada dua bola hasil sapuan, dan di belakang bangku ada semacam kaca... Bola memantul dari sana dan masuk ke lapangan. Karena dia sedang membelakangi, dia mengira kami yang melempar bola."

Mantan pemain Barcelona itu melanjutkan: "Kami di bangku cadangan tidak punya bola. Faktanya, sekarang tidak ada yang punya bola di bangku cadangan, karena bola-bola ada di kerucut di sekitar lapangan."

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Suárez menegaskan versinya, seraya menambahkan: "Mungkin dia tidak melihat karena sedang membelakangi dan memandang ke lapangan, tetapi itu adalah dua bola hasil sapuan yang memantul di balik kaca ini, yang berada di atas kursi kehormatan, lalu masuk ke lapangan."