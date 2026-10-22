Mantan pemain Ajax yang dihujat kini jadi bintang utama di Liga Champions: "Dia tak terbendung"

Carlos Forbs menjadi bintang di Belgia. Penyerang asal Portugal itu berperan penting dalam kemenangan 3-0 Club Brugge atas RC Lens pada Rabu malam lewat satu gol dan satu asis. Media Belgia pun menyoroti penampilannya.

Setelah menjalani babak pertama yang sulit, Brugge unggul 1-0 pada waktu tambahan babak pertama berkat sontekan Hans Vanaken.

Pada babak kedua, Forbs mencuri perhatian di Stadion Jan Breydel. Mantan pemain Ajax itu berperan penting dalam gol yang mengubah skor menjadi 2-0 melalui aksi cepat dan umpan silangnya, lalu mencetak gol ketiga sendiri.

Pelatih Ivan Leko melontarkan pujian tinggi kepada sang penyerang sayap seusai pertandingan. "Dia pemain yang luar biasa untuk dimiliki dalam skuad. Dia punya kecepatan, kemampuan mengolah bola, dan berbahaya dalam situasi satu lawan satu."

"Dia berubah dari pemain yang hanya sesekali menunjukkan kehebatannya menjadi pemain yang sangat komplet dan konsisten, yang juga bertahan dan bermain untuk tim. Saya sangat senang untuknya," pungkas sang pelatih. Pekan lalu, Forbs juga berperan penting bagi Club Brugge dengan mencatatkan tiga asis dalam laga melawan Inter yang berakhir dengan kemenangan 3-4.

Media juga antusias. La Dernière Heure memberinya nilai 7,5 atas penampilannya. "Dia bangkit setelah jeda dan sejak itu tak terbendung: memberi asis untuk gol Seys yang mengubah skor menjadi 2-0, lalu mencetak sendiri gol yang membuat skor menjadi 3-0." Het Nieuwsblad juga memberinya nilai 8.

Forbs didatangkan ke Ajax pada musim panas 2022 seharga 14 juta euro oleh Sven Mislintat, yang saat itu menjabat direktur teknik. Namun, ia sama sekali tidak mampu menunjukkan kemampuannya di Amsterdam sehingga dijual ke Club Brugge seharga enam juta euro dua musim lalu.