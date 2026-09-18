Mike Verweij menilai NEC sebaiknya serius mengupayakan kedatangan Mitchel Bakker. Pengamat klub dari De Telegraaf itu menyebut bek sayap berstatus bebas transfer tersebut sebagai kemungkinan tambahan kekuatan setelah kekalahan telak 5-0 yang diderita tim asal Nijmegen saat bertandang ke markas Juventus.

NEC menjalani malam Eropa yang tanpa peluang di Turin pada Kamis malam. Tim asuhan Dick Schreuder mencoba bermain seperti biasa dengan penuh keberanian dan tekanan ke depan, tetapi memberikan ruang sangat besar di lini belakang dan sudah tertinggal 3-0 saat turun minum.

Terutama di sisi kiri pertahanan, masalah NEC saat ini sangat besar. Almugera Kabar mendapat sorotan tajam setelah penampilannya melawan Juventus, sementara Deveron Fonville dan Ahmetcan Kaplan sedang cedera.

Schreuder mengeluhkan minimnya opsi di posisi tersebut setelah laga. “Mengapa saya terus memainkan Kabar? Karena saya tidak punya pilihan lain,” kata sang pelatih dengan terus terang. “Anak itu masih sangat baru dan dia harus bermain. Kabar sedang kesulitan. Kita semua melihat itu.”

Verweij menilai justru karena itu NEC harus melirik Bakker. “Anda tidak perlu sepenuhnya menghapus Kabar,” ujarnya di Kick-off dari De Telegraaf. “Menurut saya dia berusia dua puluh tahun dan untuk pertama kalinya bermain di panggung seperti ini, ditambah lagi dalam gaya bermain yang sangat baru baginya. Tapi dia memang harus jauh lebih baik dan dalam hal itu saya punya tip untuk NEC: Mitchel Bakker.”

Bakker berstatus bebas transfer sejak awal September, setelah kontraknya di Atalanta diputus atas kesepakatan bersama. “Dia membiarkan kontraknya diputus,” lanjut Verweij. “Jika Anda bisa merekrutnya secara gratis, itu bisa menarik, karena kalau tidak, situasinya di liga juga bisa menjadi sangat menyulitkan.”

Bakker yang berusia 26 tahun terikat kontrak dengan Atalanta sejak 2023, setelah didatangkan dari Bayer Leverkusen. Pada musim 2024/25 ia dipinjamkan ke Lille, di mana ia mencetak empat gol dan membuat tiga assist dalam 35 pertandingan, sementara pada musim lalu ia hanya bermain dalam satu laga untuk Atalanta karena cedera.

Valentijn Driessen juga melihat ada hal menarik dari saran Verweij. “Bakker punya beberapa periode yang cukup bagus, itu jelas bisa menarik,” kata kepala sepak bola tersebut.