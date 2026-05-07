Chuba Akpom tidak menyimpan dendam atas kepergiannya dari Ajax. Pemain asal Inggris berusia 30 tahun itu dipaksa hengkang oleh Alex Kroes, namun sang penyerang memahaminya.

Musim panas lalu, Kroes merasa terpaksa untuk bertindak tegas. Di bawah asuhan Francesco Farioli, Ajax berhasil lolos ke Liga Champions. Namun, hal itu memiliki sisi negatif: para pemain yang didatangkan oleh Sven Mislintat ke klub tersebut menerima kenaikan gaji yang cukup besar.

Akibatnya, Ajax harus melepas mereka. Kroes tidak segan mengambil tindakan tegas dan memindahkan sebagian pemain baru ke yang disebut 'Gudang Pemain'. Sebuah 'pengusiran yang memalukan', tulis Mike Verweij pada Selasa mewakili De Telegraaf.

Akpom sendiri bisa menerimanya. "Saya memahami situasi yang dihadapi Ajax," katanya dalam wawancara dengan surat kabar pagi itu. "Saya mengerti bahwa beberapa pemain harus pergi dan bahwa dalam beberapa kasus, kepergian harus dipaksakan."

"Ajax harus kembali ke posisi keuangan yang seharusnya. Gaji saya sangat tinggi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena agen saya yang menegosiasikannya. Cara saya diperlakukan pun tidak benar."

"Saya membaca di media sosial bahwa saya tidak lagi diterima di tim utama. Kepada Alex, saya katakan bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan hal itu kepada saya. Kita bisa saja berbicara, dia bisa menelepon saya atau mengirim pesan. Terutama mengingat kontribusi yang telah saya berikan. Tapi tidak ada dendam," ujarnya.

Pemain asal Inggris ini tidak mengucapkan kata-kata negatif tentang Ajax. "Saya sangat menghormati klub ini. Ketika saya berada di Amsterdam, saya disambut dengan hangat. Energi ini membuat saya tidak pernah bisa mengatakan hal negatif tentang Ajax."