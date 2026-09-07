Danilho Doekhi tampil mengesankan untuk Lazio pada Senin malam. Mantan pemain Ajax itu berperan penting dalam kemenangan 1-2 atas Udinese dan setelah laga ia mendapat banyak pujian dari suporter Italia, yang di X antara lain menyebutnya sebagai 'tembok'. "Sudah jadi rekrutan top", bunyi salah satu komentar.

Doekhi bergabung secara gratis dari Union Berlin ke Lazio pada musim panas lalu dan dengan cepat mencuri perhatian di Roma. Bek tengah berusia 28 tahun itu mendapat pujian besar usai penampilannya di Udine: “Lagi-lagi pertandingan luar biasa dari Doekhi,” tulis seorang suporter.

Cara bertahannya juga membuat banyak orang terkesan. “Apa saya salah, atau Doekhi ini benar-benar penjaga lawan yang sangat kuat? Punya feeling posisi yang bagus, kuat dalam membaca situasi bertahan, dan sangat kuat secara fisik,” bunyi salah satu reaksi, sementara fan lain juga menyoroti mantan pemain Ajax lainnya: “Doekhi sempurna, Kenneth Taylor Prime.”

Doekhi tidak hanya membatasi diri pada tugas-tugas defensif saat melawan Udinese. Sepuluh menit sebelum laga usai, Kenneth Taylor mengalirkan bola kepadanya di sisi kiri, setelah itu bek tengah tersebut melepaskan umpan silang luar biasa kepada mantan pemain AZ, Albert Gudmundsson, yang menanduk bola untuk mencetak gol penentu 1-2. Seorang suporter pun tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir bek kanan Manuel Lazzari: “Doekhi memberi umpan silang lebih baik daripada Lazzari.”

Sebelumnya, Lazio cukup lama mengalami kesulitan di Udine. Tak lama setelah jeda, Udinese unggul ketika Jesper Karlström menembakkan bola melewati sela kaki kiper dan masuk ke gawang. Davide Frattesi kemudian membuat tim asuhan Gennaro Gattuso kembali menyamakan kedudukan setelah sebuah serangan yang juga melibatkan peran penting Taylor.

Taylor merebut bola dari pemain pengganti Tijjani Noslin dan memberikan umpan kepada Mattia Zaccagni, yang lewat umpan silangnya memungkinkan Frattesi mencetak gol 1-1. Pada gol kemenangan pun, mantan pemain Ajax itu menjadi awal dari serangan dengan membebaskan Doekhi, sebelum umpan silangnya jatuh ke kaki Gudmundsson.

Taylor pun makin mengesankan bagi para pendukung Italia. “Kenneth Taylor adalah pemain super,” tulis seorang fan, sementara suporter lain menyebutnya memiliki “intensitas dan kualitas tanpa batas”. Ada juga yang menilai Taylor “menguasai lini tengah” dan merebut banyak bola.

Performa kedua pemain Belanda itu turut berkontribusi pada start sempurna Lazio di Serie A. Klub asal Roma itu telah mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan dan kini berada di posisi ketiga, sementara rival sekota AS Roma dan juara bertahan Inter juga masih belum kehilangan poin.