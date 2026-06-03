Mantan pemain Ajax itu bersikap tegas dan terbuka untuk kembali: 'Dia sangat ingin melakukannya'

Hakim Ziyech masih terbuka untuk kembali ke Ajax, demikian yang terungkap dalam podcast Kale & Kokkie. Gelandang serang asal Maroko ini akan habis masa kontraknya bersama Wydad FC pada musim panas 2027 dan telah menyatakan kesediaannya untuk kembali.

Lawrence de Munck dan Maarten Vledder, yang lebih dikenal sebagai Kale dan Kokkie, masih sering berkomunikasi dengan mantan pemain Ajax tersebut, yang bermain untuk klub Amsterdam itu dari 2016 hingga 2020.

Vledder menyebutkan dalam podcast bahwa ia sering mendapat pertanyaan tentang kabar Ziyech, dan berbagi bahwa ia baru-baru ini berkomunikasi dengan gelandang kreatif tersebut. "Dia sekarang bermain di Maroko. Di sana dia menjalani musim yang bagus. Terkadang kamu melihat hal-hal dan cuplikan di sana," ujarnya.

"Pada dasarnya dia masih memiliki kontrak selama satu tahun, tetapi dia sendiri telah memasukkan opsi bahwa jika ada klub yang menarik, misalnya Ajax, dia boleh pergi," lanjut Vledder.

Menanggapi pertanyaan apakah Ajax merupakan opsi yang realistis, Vledder jelas mengenai keinginan Ziyech sendiri. "Dia ingin sekali, tapi saya tidak tahu apakah Ajax mau." 'Kokkie' menambahkan argumen mengapa kembalinya Ziyech bisa masuk akal. "Saya pikir, jika Anda mendatangkan pemain seperti dia, terutama dengan mempertimbangkan talenta-talenta Maroko yang Anda miliki, akan baik jika ada semacam mentor di dalam tim."

Pemain sayap sekaligus gelandang serang berusia 33 tahun ini perlahan mulai menemukan kembali performa terbaiknya di Maroko. Dalam 13 pertandingan, ia mencetak delapan gol dan dua assist.

Namun, itu tidak cukup untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia pelatih nasional Mohamed Ouahbi. Pemain yang telah 64 kali membela tim nasional ini tidak dipanggil dan karenanya tidak akan bermain di Piala Dunia ketiganya.