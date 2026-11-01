Mantan pemain Ajax dikritik habis-habisan: "Dia pemain paling buruk di Liga Primer Inggris"

Media Inggris mengecam keras Lisandro Martínez. Pemain asal Argentina itu mendapat kartu merah dan menyebabkan penalti saat menghadapi Chelsea pada Sabtu sore, yang berujung pada kekalahan lagi bagi Manchester United.

Manchester United tampil bagus di Stamford Bridge pada Sabtu sore. Tim asuhan Michael Carrick bermain lebih baik pada babak pertama, tetapi kembali mengalami masalah setelah jeda.

Morgan Rogers mencetak gol pembuka. Ia menerima bola jauh dari gawang Senne Lammens, tetapi bisa terus berlari hingga mendekati gawang. Saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper asal Belgia itu, ia tidak menyia-nyiakan peluang.

Setelah itu, keadaan semakin buruk. Martínez menghantam Wesley Fofana saat sepak pojok sehingga Manchester United dihukum penalti. Cole Palmer kemudian menuntaskannya menjadi gol.

Atas pelanggaran itu, mantan pemain Ajax tersebut juga menerima kartu kuning kedua. Ia harus meninggalkan lapangan, membuat Manchester United bermain dengan sepuluh orang dan sama sekali tak berdaya.

Seusai pertandingan, media Inggris mengecam Martínez. "Dia pemain terburuk di seluruh Premier League musim ini. Dia menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas hilangnya poin dalam beberapa pertandingan (antara lain lewat gol bunuh diri melawan Fulham, kesalahan melawan Spurs dan Bournemouth, serta kini Chelsea). Sepertinya dia tidak bermain sepenuh hati. Manchester United tidak bisa terus memainkan pemain seperti itu," tulis The Athletic.

Danny Murphy juga melontarkan kritik keras di BBC. "Dia mungkin akan meminta maaf di ruang ganti, tetapi mentalitasnya tidak tepat untuk bermain. Anda tidak bisa mengandalkannya. Saya tidak akan memainkannya lagi, apalagi karena sepertinya secara mental dia sudah menyerah. Pikirannya tidak tertuju pada permainan. Jelas bahwa dalam jangka panjang dia tidak akan lagi menjadi bagian dari tim."