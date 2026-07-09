Mantan pemain Afrika itu mengejek Marmoush: Sepertinya dia hanya terlihat seperti pemenang Ballon d'Or saat melawan Newcastle saja!

Seorang mantan pemain Afrika mengejek Omar Marmoush, bintang Manchester City asal Mesir, setelah penampilannya bersama "Al-Fara'una" di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Marmoush tidak memberikan kontribusi berarti bagi timnas Mesir di Piala Dunia 2026, terutama saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada babak 16 besar melawan Argentina, yang membuat "Faraon" tersingkir dari turnamen tersebut setelah kalah dengan skor 2-3, meskipun sempat memimpin 2-0 sejak awal pertandingan.

Michael Lahoud, mantan pemain timnas Sierra Leone, mengejek performa Marmoush dalam analisisnya di saluran “CBS Sports”, di mana ia mengatakan bahwa Marmoush hanya tampil maksimal saat bermain melawan Newcastle.

Lahoud mengatakan terkait hal ini: “Sungguh menyedihkan melihat seorang pemain yang 17 bulan lalu termasuk di antara pencetak gol terbanyak di lima liga besar Eropa, kini menampilkan permainan sepak bola yang buruk seperti ini.”

Ia menjelaskan: “Hanya 17 bulan yang lalu, tidak ada yang mengungguli Omar Marmoush dalam hal mencetak gol selain Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, dan Mohamed Salah, dan yang membuat saya khawatir adalah dia hanya mengejar uang saat pindah ke Manchester City.”

Lahoud mengungkapkan kemarahannya terhadap satu adegan tertentu, sambil berkata: “Timnas Mesir sedang melakukan serangan balik (melawan Argentina), dan Mohamed Salah—pemain yang Anda inginkan—sedang menguasai bola, lalu tiba-tiba Mermoush datang dan merebut bola dari kaki Mohamed Salah. Apa yang dia lakukan?”

Dia melanjutkan: “Marmoush memutuskan untuk berlari membawa bola, lalu bola itu mengenai kaki pemain Argentina, sehingga tim Argentina bisa balik menyerang dan mencetak gol kemenangan, dan nasib tim Mesir pun berakhir.”

Dia menyimpulkan: “Ketika Marmoush bermain melawan Newcastle, dia tampak seperti pemenang Ballon d’Or, tetapi ketika bermain melawan tim lain, dia tampak seperti saya atau Anda.”

Lahoud merujuk pada rekor sempurna pemain Mesir tersebut dalam laga-laganya melawan Newcastle United, di mana ia telah bermain dalam 5 pertandingan melawan mereka, mencetak 7 gol dan menciptakan satu assist, dengan rata-rata lebih dari satu kontribusi per pertandingan.